Alan Parker, diretor de 'Evita' e 'Pink Floyd: The Wall', morre aos 76 anos

O diretor inglês Alan Parker morreu nesta sexta-feira, 31, aos 76 anos, depois de um longo período convalescendo. O cineasta assinou diversos filmes conhecidos, como o musical Evita (1996), com Madonna e Antonio Banderas, Mississippi em Chamas (1988), e O Expresso da Meia Noite (1978), com roteiro de Oliver Stone. Ele também foi o diretor do filme Pink Floyd: The Wall (1982).

Indicado duas vezes ao Oscar de melhor diretor, o cineasta viu seus filmes ganharem 10 estatuetas na principal premiação do cinema americano. Em 2002, ele foi nomeado cavaleiro pela coroa britânica, passando a ser denominado Sir Alan Parker.

Ele deixa a esposa, Lisa Moran-Parker, cinco filhos e sete netos. Um comunicado da família divulgou a notícia desta sexta.

Fundador do Sindicato dos Diretores da Grã-Bretanha, Parker também foi diretor do UK Film Council e do British Film Institute, que usou as redes sociais para lamentar a morte.

We're deeply saddened to learn that British filmmaker Alan Parker passed away this morning. Also a former Chairman of the BFI, his works as director include Midnight Express, The Commitments and Angela's Ashes https://t.co/wuBtJvHG1b pic.twitter.com/TDEqyxWgWb — BFI (@BFI) July 31, 2020

Outros artistas, colegas de profissão e fãs também se manifestaram no Twitter.

From "Fame" to "Midnight Express," two-time Oscar nominee Alan Parker was a chameleon. His work entertained us, connected us, and gave us such a strong sense of time and place. An extraordinary talent, he will be greatly missed. pic.twitter.com/OxZPBxTE8F — The Academy (@TheAcademy) July 31, 2020

So sad to hear of Alan Parker’s passing. What a great director who made what I consider “real” movies. He inspired so many filmmakers: ‘Fame', 'Midnight Express,' 'Mississippi Burning'...Watch his films - they are some of the best of the 70s and 80s. #RIP https://t.co/Dchg3UPydh — Ben Stiller (@RedHourBen) July 31, 2020

Nascido em Londres em 1944, Parker começou a carreira escrevendo anúncios publicitários, mas rapidamente se moveu para a direção. Em 1974, com o telefilme The Evacuees, ele ganhou o primeiro dos seu sete BAFTAs, o principal prêmio da indústria britânica.

Entre seus outros filmes, estão Fama (1980), The Commitments - Loucos pela Fama (1991) e A Vida de David Gale (2003), com Kevin Spacey e Laura Linney, seu último trabalho atrás das câmeras.

Veja trailers de filmes de Alan Parker: