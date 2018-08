Agente teen Cody Banks volta em nova aventura O agente adolescente Cody Banks, interpretado por Frankie Muniz, volta aos cinemas para mais uma aventura em Agente Teen 2 - Missão Londres. Na continuação do filme de 2003, um agente renegado da CIA rouba do governo um aparelho controlador de mentes, e o jovem Cody é designado para o caso. O agente renegado, que foi instrutor de Cody no início de sua carreira na CIA, está em Londres e o agente teen viaja para a Inglaterra, disfarçado de estudante em uma escola de música de elite. Para a missão, ele terá a ajuda de Derek (Anthony Anderson), um agente rejeitado pela CIA que busca recuperar o prestígio dentro da agência, que se disfarça como chefe da cozinha da escola de música. A dupla terá ainda o apoio de Emily (Hannah Spearritt), uma agente do Serviço Secreto Britânico que também está infiltrada na escola. Com produção cuidadosa, a trama do filme é tão simples como a do original, mas garante a diversão do público jovem. O comediante Anthony Anderson rouba a cena no papel de Derek, sendo o que o filme tem de melhor.