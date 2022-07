Advogados de Johnny Depp pedem que juíza deixe o veredicto do júri intacto

Os advogados de Johnny Depp estão pedindo a uma juíza da Virginia que deixe seu julgamento por difamação de US$ 10 milhões intacto depois que os advogados de sua ex-mulher, Amber Heard, pediram a anulação do veredicto por vários motivos, incluindo um aparente caso de identidade equivocada envolvendo um dos os jurados.

Em documentos judiciais apresentados na segunda-feira, 11, os advogados de Depp contestam os argumentos da equipe de Heard de que o veredicto do júri era sem sentido e infundado. Eles também dizem que as reclamações sobre a identidade do jurado são irrelevantes.

No mês passado, um júri civil em Fairfax decidiu em favor de Johnny Depp e Amber Heard terá de pagar US$ 10,35 milhões ao ator no caso de difamação iniciado após a atriz ter escrito um artigo no The Washington Post, em 2018, sobre violência doméstica. Relembre, aqui, o caso.

O júri também concedeu US$ 2 milhões a Heard por consider que ela foi difamada por um dos advogados de Depp depois que ele chamou suas alegações de farsa.

Os advogados de Heard apresentaram moções no início deste mês pedindo ao juiz que rejeitasse os veredictos sobre uma variedade de teorias jurídicas.

Na segunda-feira, 11, os advogados de Depp apresentaram sua resposta. Eles argumentam que não havia nada de inconsistente no fato de o júri ter decidido em favor dos dois. Eles disseram que o formulário preenchido pelo júri permitiu que eles fossem muito específicos sobre quais declarações eram difamatórias, e que o veredicto faz sentido quando você olha para as declarações específicas citadas pelo júri.

Quanto à confusão sobre a identidade do jurado, os advogados de Depp dizem que é tarde demais para a equipe de Heard se opor. De acordo com os documentos do tribunal, uma intimação foi enviada a um homem de 77 anos. Mas o homem que respondeu em seu lugar foi seu filho de 52 anos, que tem o mesmo nome e mora no mesmo endereço.

Os advogados de Depp argumentam que, se a equipe de Heard tinha preocupações, eles deveriam ter se manifestado na época porque era evidente que o homem que serviu não tinha 77 anos, embora a documentação do tribunal o descrevesse como tal.

A juíza Penney Azcarate ainda não indicou se planeja realizar uma audiência para ouvir os argumentos sobre os pedidos de anulação do veredicto.

O veredicto a favor de Depp, na Virginia, veio cerca de dois anos depois de um julgamento semelhante no Reino Unido, no qual Depp processou um tablóide britânico depois que ele foi descrito como um “espancador de esposas”. O juiz nesse caso decidiu a favor do jornal em 2020 depois de descobrir que Heard estava dizendo a verdade em suas descrições de abuso.

Os jurados do caso da Virginia não foram informados de que o juiz do caso britânico havia decidido contra Depp.