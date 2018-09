Adaptação do livro de Elena Ferrante, 'A Amiga Genial' é aplaudida em Veneza

Dois episódios da série televisiva A Amiga Genial, inspirada no livro homônimo de Elena Ferrante, foram exibidos em sessão especial no último sábado, 1º, no Festival de Cinema de Veneza.

"Parabéns a todos e todas, foi uma pré-estreia belíssima", escreveu no Facebook Luigi de Magistris, prefeito de Nápoles. O mandatário aplaudiu ainda o diretor Saverio Costanzo, os cinegrafistas, figurinistas, atrizes e atores.

A produção, feita em parceria da italiana RAI com a norte-americana HBO, manteve-se fiel à história do livro e retrata uma vizinhança pobre de Nápoles, levando a cidade mais uma vez a uma apresentação de alto nível em escala mundial.

A escritora Elena Ferrante (que usa esse pseudônimo para esconder a sua identidade) não participou da coletiva de imprensa organizada pela Bienal de Veneza, como já era de se esperar. Segundo Francesco Piccolo, um dos roteiristas da série, nem a produção sabe quem Ferrante é na vida real, e o contato com ela foi feito por e-mail.

A Amiga Genial já tem uma temporada garantida, com estreia mundial prevista para novembro. O livro faz parte de uma tetralogia e os outros sucessos da escritora podem dar origem a novas temporadas da série. (ANSA)