Adam Sandler ganha prêmio de Melhor Ator pelo longa 'Uncut Gems'

A National Board Review - NBR -, associação de críticos de cinema fundada nos Estados Unidos em 1909, divulgou nesta quarta-feira, 4, uma lista com os seus ganhadores. A surpresa ficou para Adam Sandler, que inesperadamente ganhou na categoria de Melhor Ator, em que concorria com ninguém menos que Joaquin Phoenix, de O Coringa.

O reconhecimento foi dado ao ator pela sua atuação em Uncut Gems, filme de comédia com toque de humor negro que conta a história de Howard Ratner (Sandler), um joalheiro de Nova York prestes a falir, que tem uma oportunidade de se recuperar financeiramente caso consiga vender uma pedra não lapidada vinda diretamente da Etiópia, que contém uma série de minerais preciosos. No entanto, ele dá início a uma enorme confusão quando decide levar o objeto a leilão.

O filme, que ainda não tem data de estreia certa no Brasil, tem sido um grande sucesso de crítica. No entanto, ninguém poderia imaginar que ele conseguiria tirar o troféu de Coringa, que atingiu recordes inesperados nas bilheterias de cinema por todo o mundo.

Aliás, a National Board Review parecer não ter se afeiçoado tanto ao longa do arqui-inimigo do Batman. A produção não só perdeu prêmio de Melhor Filme para O Irlandês, de Martin Scorsese, como também não figurou entre os dez 'Top Filmes' do ano, que tem na lista sucessos como Era Uma Vez em... Hollywood, Meu Nome é Dolemite, Ford vs Ferrari e o próprio Uncut Gems.

Adam Sandler quer o Oscar

Depois do resultado da National Board Review, Adam Sandler mostrou que tem objetivos ainda mais grandiosos. Em entrevista ao programa The Howard Stern Show, o astro de 53 anos confessou que quer colocar suas mãos e nome no Oscar 2020 de Melhor Ator.

“Se eu não conseguir [ganhar o Oscar], vou voltar e fazer outro [filme] tão ruim quanto, de propósito, apenas para fazer todos pagarem”, brincou o ator.

O fato é que após um longo tempo fazendo filmes de comédia altamente questionáveis pela crítica, como os dois Gente Grande, Sandler parece ter acertado a mão com Uncut Gems, que também lhe rendeu uma indicação ao prêmio de Melhor Ator no Gotham Independent Film Awards, que aconteceu no último domingo, 2 de dezembro.

O longa conta com a direção dos irmãos Josh e Benny Safdie, roteiro de Ronald Bronstein e tem no elenco nomes como Lakeith Stanfield, Judd Hirsch, Idina Menzel e Pom Klementieff.

Veja abaixo a lista com todos os ganhadores divulgados pela National Board Review:

Melhor Filme: O Irlandês

Melhor Diretor: Quentin Tarantino em Era Uma Vez em… Hollywood

Melhor Ator: Adam Sandler por Uncut Gems

Melhor Atriz: Renée Zellweger por Judy

Melhor Ator Coadjuvante: Brad Pitt por Era Uma Vez em… Hollywood

Melhor Atriz Coadjuvante: Kathy Bates por O Caso Richard Jewell

Melhor Roteiro Original: Josh Safdie, Benny Safdie, Ronald Bronstein por Uncuts Gems

Melhor Roteiro Adaptado: Steven Zaillian por O Irlandês

Melhor Revelação: Paul Walter Hauser por O Caso Richard Jewell

Melhor Elenco: Entre Facas e Segredos

Melhor Estreia: Melina Matsoukas por Queen & Slim

Melhor Filme de Animação: Como Treinar o Seu Dragão 3

Melhor Filme de Língua Estrangeira: Parasita

Melhor Documentário: Maiden

Melhor Fotografia: Roger Deakins por 1917

Top Filmes

1917

Meu Nome É Dolemite

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Entre Facas e Segredos

Uma História de Casamento

Era Uma Vez em… Hollywood

O Caso de Richard Jewell

Uncut Gems

Waves

Top 5 Filmes de Língua Estrangeira

Atlantics

A Vida Invisível

Dor e Glória

Retrato de uma Jovem em Chamas

Em Trânsito

Top 5 Documentários

American Factory (Indústria Americana)

Apollo 11

The Black Godfather

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Wrestle

Top 10 Filmes Independentes

A Despedida

Give Me Liberty

Uma Vida Escondida

Judy

The Last Black Man in San Francisco

Midsommar

The Nightingale

The Peanut Butter Falcon

The Souvenir

Wild Rose