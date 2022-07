Academia do Oscar participará do Festival de Veneza pela primeira vez

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Ampas), responsável pelo Oscar, participará, pela primeira vez, do Festival de Cinema de Veneza, entre os dias 31 de agosto e 10 de setembro, por ocasião do seu 90º aniversário.

A estreia da Academia de Hollywood na mostra italiana será marcada com a presença do novo CEO Bill Kramer e outros representantes da Ampas para celebrar o cinema internacional.

Leia Também Definida comissão que vai escolher filme do Brasil para Oscar 2023

A delegação se reunirá com a imprensa por ocasião de um painel de discussão sobre o futuro da Academia e suas atividades na Europa no Lido em 30 de agosto, organizado pela Cinecittà, em parceria com o principal patrocinador do festival, a Mastercard.

Além disso, Kramer conhecerá os profissionais do setor presentes na Bienal e participará da noite de gala da abertura. O roteiro de eventos inclui ainda coquetel de recepção e jantar exclusivo.

"A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é uma organização internacional que está profundamente comprometida em celebrar o cinema global", disse Kramer. "Estamos entusiasmados por nos juntarmos à nossa família cinematográfica na Itália para ampliar e fortalecer nosso objetivo de envolver nossos membros em todo o mundo."

A viagem de Kramer ocorre em meio aos esforços contínuos da Academia para diversificar e internacionalizar seus membros nos últimos anos.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é uma organização internacional que está profundamente comprometida em celebrar o cinema global E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Bill Kramer, Representante da Academia

O presidente da Bienal de Veneza, Roberto Cicutto, e o diretor artístico do Festival, Alberto Barbera, declaram que a presença da Ampas "é um sinal importante para a indústria cinematográfica internacional em geral".

"Isso confirma a intenção da Academia de se abrir cada vez mais a parceiros internacionais, mas é também um reconhecimento significativo do papel central que o Festival desempenha na promoção e valorização de filmes de qualidade em geral, e de os americanos em particular", afirmaram os italianos.

Já o CEO da Cinecittà, Nicola Maccanico, lembrou que a "relação com a Academia remonta há quase 30 anos". "No passado, apresentamos alguns dos mais importantes autores italianos, e essa tradição continua no novo Museu da Academia, do qual nos orgulhamos e apoiamos desde a sua fundação".

Segundo Maccanico, "a Cinecittà está passando por um período de profundas mudanças e os estúdios estão em processo de renovação completa e já estão repletos de artistas internacionais que esperamos ver selecionados em festivais ao redor do mundo".

"Há uma grande empolgação para o futuro, e esperamos que nossos filmes continuem a deter o recorde de Oscars recebidos por um país internacional", concluiu.