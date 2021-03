Academia divulga cartaz da cerimônia do Oscar de 2021; confira

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou a arte do cartaz da 93ª edição do Oscar, que ocorre em 25 de abril. O lema da cerimônia este ano é "Bring Your Movie Love", ou "Traga seu amor pelo cinema" em tradução livre.

Leia Também 'Bacurau' é confirmado na lista de filmes elegíveis ao Oscar

A arte do cartaz foi feita por sete artistas de diversos locais do mundo inspirados pela seguinte pergunta: "O que filmes significam para você?"

Os artistas selecionados forma Temi Coker (Nigéria), Petra Eriksson (Suécia), Magnus Voll Mathiassen (Noruega), Michelle Robinson (Coreia do Sul), Karan Singh (Austrália), Victoria Villasana (México) e Shawna X (EUA).

Cada um produziu uma ilustração reimaginando a icônica estatueta do Oscar, e o cartaz mescla todas as obras, com paleta de cores em tons vibrantes.