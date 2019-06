Academia anuncia datas das próximas três edições do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta terça-feira, 11, as datas da premiação do Oscar em 2021 e 2022. O calendário de 2020 já havia sido divulgado.

As premiações serão realizadas nos dias 9 de fevereiro de 2020, 28 de fevereiro de 2021 e 27 de fevereiro de 2022. Os eventos de 2021 e 2022 foram agendados para o último domingo de fevereiro por conta dos calendários do Super Bowl, Olimpíadas e os feriados nos Estados Unidos.

Mudanças. A Academia anunciou no fim de abril o novo conjunto de regras do Oscar. Entre as principais alterações, estão a mudança de nome da categoria ‘filme estrangeiro’ e o aumento no número de indicados por melhor maquiagem e penteados. As regras passam a valer na edição de 2020.