Abel Ferrara será homenageado no Festival de Veneza 2020

O cineasta americano Abel Ferrara (O Rei de Nova York e Pasolini) receberá na próxima edição do Festival de Veneza, que acontece entre 2 e 12 de setembro, o prêmio Glory to the Filmmaker.

A honraria homenageia personalidades que tenham marcado o cinema contemporâneo de maneiras originais. O troféu será entregue a Ferrara no dia 5 de setembro, antes da exibição fora de concurso de seu novo filme, o documentário "Sportin' Life".

"Entre os muitos méritos de Abel Ferrara, apreciado por todos a despeito da fama de ser um dos cineastas mais controversos do cinema contemporâneo, está sua indiscutível coerência e fidelidade ao percurso pessoal, inspirado nos primórdios do cinema independente", disse o diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera, em comunicado oficial.

"Dos conflitos originais entre culpa e inocência, redenção e religião, pecado e traição, que prevalecem em seu cinema, junto com a representação da violência urbana, noturna e degradada das metrópoles, Ferrara faz reflexões originais sobre o fim do mundo e a impossibilidade de atribuir um sentido às relações entre os indivíduos e a coletividade", acrescentou.

Criado em 2006, o prêmio é fruto de uma parceria entre a Bienal de Veneza e a relojoaria suíça Jaeger-LeCoultre e já homenageou astros como Sylvester Stallone, Al Pacino, Spike Lee, Ettore Scola e Costa-Gavras.