A volta de Candyman e o reflexo do Brasil atual nos cinemas

O monstro Candyman está de volta, quase 30 anos depois do filme original, em A Lenda de Candyman, de Nia DaCosta, que usa o terror para discutir racismo e trauma intergeracional.

As crianças podem se divertir com Pedro Coelho 2: O Fugitivo, em que Pedro deixa o campo para se aventurar na cidade grande.

Também não faltam opções que refletem o Brasil atual: Um Animal Amarelo, de Felipe Bragança, Encarcerados, de Claudia Calabi, Fernando Grostein Andrade e Pedro Bial, Homem Onça, de Vinícius Reis, A Nuvem Rosa, de Iuli Gerbase, e Lamento, de Diego Lopes e Claudio Bitencourt.

Cineastas afegãs mostram a realidade de seu país em Hava, Maryam, Ayesha, de Sahraa Karimi, com sessão especial no sábado no Reserva Cultural, e O Orfanato, de Shahrbanoo Sadat, disponível na Supo Mungam Plus. Ambas as cineastas fugiram de seu país durante a atual crise.

E Viúva Negra, de Cate Shortland, chega ao Disney+ sem custo adicional para assinantes.

SESSÃO ESPECIAL

Hava, Maryam, Ayesha

Dir. Sahraa Karimi. Em homenagem ao Afeganistão, que vive mais uma crise, exibição especial da estreia na ficção da cineasta, que escreveu um manifesto com os temores pela arte e pela vida dos artistas de seu país. No filme, a história de três mulheres que precisam enfrentar o patriarcado. Somente sábado, às 20h50, no Reserva Cultural.

ESTREIAS

A Lenda de Candyman

Dir. Nia DaCosta. Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) é um artista empacado na carreira que resolve pesquisar a lenda de Candyman, um assassino com gancho no lugar da mão que é evocado ao ser chamado cinco vezes na frente de um espelho.

Pedro Coelho 2: O Fugitivo

Dir. Will Gluck. Cansado de sua vida no interior, Peter vai para a cidade grande, criando problemas para sua família.

Infiltrado

Dir. Guy Ritchie. Patrick Hill (Jason Statham) infiltra-se em uma empresa de carros-fortes para buscar o responsável pela morte de seu filho.

Edifício Gagarine

Dir. Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. O adolescente Youri tenta salvar o conjunto habitacional onde mora, ameaçado de demolição.

Um Animal Amarelo

Dir. Felipe Bragança. Vencedor de cinco Kikitos no Festival de Gramado de 2020 e participante do Festival de Roterdã, o filme fala do mergulho de um cineasta na história de seus antepassados, numa jornada que conecta Brasil, Portugal e Moçambique.

Encarcerados

Dir. Claudia Calabi, Fernando Grostein Andrade e Pedro Bial. Documentário sobre o sistema prisional sob o ponto de vista dos carcereiros e seus familiares e de ex-detentos.

Homem Onça

Dir. Vinícius Reis. O diretor inspirou-se em seu pai para contar a história de Pedro (Chico Diaz), que começa a ter reações no corpo quando seu emprego e o de sua equipe ficam ameaçados, e acaba se mudando para o interior.

A Nuvem Rosa

Dir. Iuli Gerbase. Depois de passarem uma noite juntos, Giovana (Renata de Lélis) e Yago (Eduardo Mendonça) precisam ficar no apartamento quando uma nuvem rosa obriga todos a fazer quarentena.

Lamento

Dir. Diego Lopes e Claudio Bitencourt. Elder (Marco Ricca) enfrenta o período mais difícil de sua vida.

A Candidata Perfeita

Dir. Haifaa Al Mansour. Cansada das dificuldades no sistema de saúde saudita, uma médica decide concorrer a um cargo público, tornando-se a primeira candidata mulher da cidade. O filme participou da competição do Festival de Veneza de 2019.

STREAMING

Viúva Negra

Dir. Cate Shortland. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) reencontra seu passado nas figuras de Yelena (Florence Pugh), Alexei (David Harbour) e Melina (Rachel Weisz). No Disney+, sem custo adicional.

O Confeiteiro

Dir. Ofir Raul Graizer. Sucesso nos cinemas, o filme sobre um alemão que vai a Jerusalém e se aproxima da mulher de seu amante, morto em um acidente, chega agora ao streaming. Na Reserva Imovision.

O Orfanato

Dir. Shahrbanoo Sadat. A cineasta afegã, que conseguiu deixar seu país durante a crise atual, fala de um adolescente, fã de Bollywood, que mora nas ruas de Cabul nos anos 1980. Na Supo Mungam Plus.

Tangerine

Dir. Sean Baker. Filmado em smartphones, mostra a volta de Sin-Dee (Kitana Kiki) a seu bairro depois de um tempo na cadeia. Ela conta com a amiga Alexandra (Mya Taylor) para investigar a traição do namorado com uma mulher cisgênero. Na MUBI.

De Punhos Cerrados

Dir. Marco Bellocchio. Um jovem toma medidas drásticas para se livrar de sua família disfuncional neste filme pelo qual Bellocchio levou o prêmio de melhor direção em Locarno. No Sesc Digital, de graça.

O Destino Bate à Sua Porta

Dir. Tay Garnett. Uma mulher casada (Lana Turner) planeja com seu amante o assassinato de seu marido, nesta produção de 1946. No Belas Artes à La Carte.