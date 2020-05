'A Vida Invisível', de Karim Aïnouz, vence o Festival de Cinema do Panamá

O longa-metragem A Vida Invisível, do brasileiro Karim Aïnouz, venceu a nona edição do Festival Internacional de Cinema do Panamá, realizado virtualmente devido à pandemia do novo coronavírus.

O filme de Aïnouz foi o mais votado pelo público, que teve que assistir às projeções através de uma plataforma online, anunciou a organização do festival pelo Twitter.

A fita, uma produção de 2019 entre o Brasil e a Alemanha, conta a história de duas irmãs que tentam se encontrar após sua separação no Brasil dos anos 1950.

A obra, protagonizada por Carol Duarte e Julia Stockler, ganhou em 2019 um dos prêmios de melhor filme do Festival de Cannes.

A mostra original com público e salas estava prevista de 26 de março a 1º de abril, mas foi cancelada devido às medidas decretadas para conter a pandemia.

O festival foi, então, celebrado virtualmente entre 22 e 26 de maio, com 13 produções de 16 países.

"A resposta do público foi muito boa se levarmos em conta os momentos que vivemos. Mas conseguimos, as pessoas responderam solidariamente porque sentia falta do seu festival", disse à AFP a diretora do evento, Pituka Ortega.

Na organização do festival havia temor da resposta do público, dada a enorme oferta das plataformas digitais para assistir a filmes nos últimos dois meses.

"Nossa aposta era que trazíamos um cinema fresco, novo, que a maioria das pessoas não pudessem ver em outras plataformas, pelo menos na região centro-americana", disse Ortega.

Além de A Vida Invisível, participaram do festival Sorry We Missed You, do inglês Ken Loach; Araña, do chileno Andrés Wood; Así habló el cambista, do uruguaio Federico Veiroj; e a produção coletiva centro-americana Días de Luz, entre outros.