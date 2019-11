'A vida Invisível', de Karim Aïnouz, é indicado ao prêmio Independent Spirit

O filme A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, foi indicado ao Independent Spirit Awards e concorre na categoria de melhor filme internacional. A indicacão ao principal prêmio do cinema independente é um importante termômetro para o Oscar 2020.

O longa estrelado por Fernanda Montenegro conquistou prêmios como o Grand Prix, da Mostra Certain Regard, no Festival de Cannes, os prêmios do público de Melhor Filme e do júri de Melhor Fotografia, no Festival de Cinema de Lima; o CineCoPro Award, no Festival de Munique, e recentemente na Espanha levou três prêmios da Semana Internacional de Cine de Valladolid, incluindo Melhor Atriz para as protagonistas Carol Duarte e Julia Stokler e o prêmio da crítica internacional, o FIPRESCI.

A Vida Invisível também é o escolhido pelo Brasil para concorrer a uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2020.