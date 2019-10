A inesperada visita da família real é destaque do novo trailer de 'Downton Abbey'

Sucesso na TV paga, a premiada série Downton Abbey foi transformada em filme e tem estreia marcada para dia 24 de outubro, e traz de volta a família Crawley, e começa exatamente após o encerramento do último episódio da produção original.

Em um novo trailer divulgado nesta quarta, 10, vemos a chegada do inesperado o anúncio de que o rei e a rainha se hospedarão em Downton. Em cena, o glamour e a identidade da história ambientada no início do século 20, no interior da Inglaterra.

Dirigido por Michael Engler, roteiro de Julian Fellowes, tem no elenco, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery e Maggie Smith.