A-ha anuncia filme sobre processo de criação do novo disco

O trio norueguês A-Ha anunciou novos projetos para 2022, o filme e o álbum True North. O lançamento mundial do filme está previsto para o dia 15 de setembro, enquanto o álbum está marcado para 21 de outubro, de acordo com anúncio da Sony Music Entertainment Premium Content e Trafalgar Releasing nesta quinta-feira, 28.

Segundo material de divulgação, a ideia inicial do filme era registrar a primeira gravação no estúdio localizado a apenas 90km acima do Círculo Polar Ártico. No entanto, o projeto não se limitou a uma única filmagem. O grupo se uniu à orquestra norueguesa Arctic Philharmonic e, a partir da colaboração, os projetos se expandiram e deram origem ao álbum e ao filme.

A produção audiovisual documenta dois dias de gravação em Bodø, na Noruega. O filme, no entanto, vai além do registro do trabalho do grupo e das cenas de bastidores: é uma visão ampliada do trio sobre a conexão com o meio ambiente. “True North é uma carta do A-ha vinda do Círculo Polar Ártico, e um poema do extremo norte da Noruega", explicou o tecladista da banda Magne Furuholmen, em nota.

Dirigido pelo diretor Stian Andersen, o filme também se propõe a narrar a vida no norte do país europeu por meio de atores que retratam a região. “Foi um grande prazer escrever e criar a narrativa para combinar com as belas canções do A-ha neste filme”, comenta Andersen, em nota.

No dia 8 de julho, a banda lançou a música I’m In, single do 11º álbum de estúdio. O clipe da música é extraído do filme que será lançado em setembro. Desde 2015, o grupo estava parado, quando lançou o álbum Cast in Steel.

True North não é o primeiro contato da banda com longas produções audiovisuais. Em 2021, a história do trio responsável pelo sucesso Take on Me foi contada no filme A-ha: The Movie, que foi lançado oficialmente no Tribeca Film Festival, em Nova York, no dia 12 de junho.