'A Forma da Água' vence prêmio principal do Sindicato dos Produtores dos EUA

BEVERLY HILLS, Calif. - O romance fantástico de Guillermo del Toro, A Forma da Água, venceu o prêmio principal do Sindicato dos Produtores dos EUA.

Os Producers Guild Awards foram entregues no sábado, 20, no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills. O vencedor do prêmio frequentemente é o mesmo que leva o Oscar de melhor filme.

A Forma da Água competia com outros pesos pesado como Três Anúncios Para um Crime, Lady Bird, Corra!, Dunkirk, The Post e Call me By Your Name.

A cerimônia também entregou prêmios especiais para os diretores Jordan Peele e Ava DuVernay e para a presidente da Universal Pictures, Donna Langley.

Outros vencedores incluem The Handmaid's Tale, Coco, The Marvelous Mrs. Maisel e Last Week Tonight With John Oliver.