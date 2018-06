'A Forma da Água' lidera indicações para o Bafta, o Oscar britânico

LONDRES - A Forma da Água, o filme romântico-fantástico dirigido pelo mexicano Guillermo del Toro, é, com 12 indicações, o favorito dos prêmios Bafta, considerado o Oscar britânico, anunciaram nesta terça-feira, 9, os organizadores.

Ambientada na Guerra Fria, a história de uma faxineira de um laboratório do governo dos Estados Unidos que se apaixona por uma criatura monstruosa disputará o prêmio de melhor filme, melhor diretor, melhores efeitos especiais, entre outros.

Os prêmios Bafta serão entregues em 18 de fevereiro, em Londres, duas semanas antes do Oscar, em uma cerimônia que será apresentada pela atriz Joanna Lumley, um dos grandes nomes da comédia britânica.

A Academia Britânica das Artes Televisivas e Cinematográficas (Bafta), deu nove indicações a Três Anúncios Para Um Crime. O Destino de uma Nação também recebeu nove indicações.

Veja os principais indicados:

Melhor filme

Me Chame Pelo Seu Nome

O Destino de Uma Nação

Dunkirk

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

Melhor Filme Britânico

O Destino de Uma Nação

The Death of Stalin

God’s Own Country

Lady Macbeth

Paddington 2

Três Anúncios para um Crime

Melhor Filme estrangeiro

Elle First

They Killed My Father

The Handmaiden Loveless

The Salesman

Melhor documentário

City of Ghosts

I Am Not Your Negro

Icarus An Inconvenient Sequel

Jane

Melhor Animação:

Viva - A Vida É Uma Festa

Loving Vincent

My Life as a Courgette

Melhor diretor

Denis Villeneuve, Blade Runner 2049

Luca Guadagnino, Me Chame Pelo Seu Nome

Christopher Nolan, Dunkirk

Guillermo Del Toro, A Forma da Água

Martin McDonagh, Três Anúncios para um Crime

Melhor roteiro original

Corra!

I, Tonya

Lady Bird

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

Melhor roteiro adaptado

Me Chame Pelo Seu Nome

The Death of Stalin

Film Stars Don’t Die in Liverpool

A Grande Jogada

Paddington 2

Melhor atriz

Annette Bening, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Sally Hawkins, A Forma da Água

Saoirse Ronan, Lady Bird

Melhor ator

Daniel Day-Lewis, Trama Fantasma

Daniel Kaluuya, Corra!

Gary Oldman, O Destino de uma Nação

Jamie Bell, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Timothée Chalamet, Me Chame Pelo Seu Nome

Melhor atriz coadjuvante

Allison Janney, I, Tonya

Kristin Scott Thomas, O Destino de Uma Nação

Laurie Metcalf, Lady Bird

Lesley Manville, Trama Fantasma

Octavia Spencer, A Forma da Água

Melhor ator coadjuvante

Christopher Plummer, Todo Dinheiro do Mundo

Hugh Grant, Paddington 2

Sam Rockwell, Três Anúncios para um Crime

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Três Anúncios para um Crime

Melhor Trilha Sonora Original

Blade Runner 2049

O Destino de uma Nação

Dunkirk

Trama Fantasma

A Forma da Água

Melhor fotografia

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

Melhor edição

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

Melhor Design de Produção

A Bela e a Fera

Blade Runner 2049

O Destino de uma Nação

Dunkirk

A Forma da Água

Melhor Figurino

A Bela e a Fera

O Destino de Uma Nação

I, Tonya

Trama Fantasma

A Forma da Água

Melhor Penteado e Maquiagem

Blade Runner 2049

O Destino de uma Nação

I, Tonya

Victoria & Abdul Extraordinário

Melhor Som

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

Melhores Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

Planeta dos Macacos: A Guerra

Estrela em ascenção

Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O’Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet