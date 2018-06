'A Forma da Água' é processado por plagiar peça de teatro

O filme indicado ao Oscar A Forma da Água foi acusado de ser um plágio de uma peça de teatro de 1969. O longa de Guillermo Del Toro é um dos favoritos na categoria melhor filme da premiação.

O filho do dramaturgo Paul Zindel, David Zindel, entrou com um processo contra o filme alegando plágio da peça Let Me Hear You Whisper, escrito por seu pai em 1969, relatou a revista Variety.

David Zindel assegura que as semelhanças entre o trabalho de seu pai e o filme, favorito na 90ª edição do Oscar com 13 indicações são tão grandes que a fita deve ser vista como uma adaptação desse texto.

A trama da peça de Zindel gira em torno do relacionamento estabelecido entre um cuidador introvertido que forma um amizade estranha com um golfinho enquanto trabalha em um laboratório militares durante a Guerra Fria. De acordo com o processo, nessa ficção, o cuidador descobre que o golfinho vai ser dissecado e organiza um plano para libertá-lo.

Em A Forma da Água, uma mulher de limpeza muda estabelece uma relação sentimental com uma criatura do mar em um laboratório militar durante a Guerra Fria e desencadeia uma missão para liberá-la e assim evitar sua morte.

"Apesar das semelhanças óbvias entre o trabalho e o filme, derivado obviamente disso, os réus nunca se preocuparam em solicitar ou obter uma licença do demandantes para obter os direitos do trabalho, nem recebeu crédito Zindel no filme ", diz o processo.

Em uma declaração, o estúdio Fox Searchlight negou que o filme foi baseado nessa peça. "Essas declarações dos parentes do Sr. Zindel não têm qualquer base e solicitaremos que o pedido seja demitido ", disse ele.