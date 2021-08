'A Febre', de Maya Da-Rin, é escolhido para representar o Brasil no Prêmio Goya

O filme A Febre, de Maya Da-Rin, foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Prêmio Goya, a principal honraria do cinema espanhol, cuja 36ª edição será celebrada no dia 12 de fevereiro de 2022.

A escolha foi feita por uma comissão de seleção formada pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais e A Febre concorreu com outros longas, como Aos Olhos de Ernesto e Todos os Mortos. O filme de Maya Da-Rin concorre a uma indicação na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano. A premiação é conhecida como o 'Oscar espanhol'.

A Febre retrata Justino (Regis Myrupu), um indígena que é guarda do porto de Manaus. Sua filha se prepara para a faculdade de medicina, em Brasília, quando Justino se vê acossado por uma febre misteriosa e uma série de estranhos ataques a animais ganha destaque nos noticiários amazonenses. No Brasil, o filme está disponível no catálogo da Netflix.

Presidente da comissão de seleção, Flávio R. Tambellini justificou a escolha dizendo que "A Febre é um filme sensível não apenas pela linguagem, como também pela temática indígena e amazônica, que tem hoje uma enorme relevância global”, diz.