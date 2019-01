‘A Favorita’ e filme de Alfonso Cuarón são destaques em premiação

Com o longa A Favorita liderando as indicações, a cerimônia de premiação do Critic’s Choice Awards será exibida neste domingo, 13, a partir das 22h, na TNT.

Filme britânico de Yorgos Lanthimo, A Favorita concorre a 14 categorias, incluindo melhor filme, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor diretor e melhor elenco.

A trama retrata a Inglaterra do século 18, em guerra com a França. A rainha inglesa Olivia Colman ocupa o trono e sua amiga Lady Sarah, interpretada por Rachel Weisz, governa o país em seu lugar. Tudo isso muda quando a serva Abigail (Emma Stone) chega e conquista a simpatia da rainha. A Favorita é seguido por Pantera Negra, com 12 indicações, e O Primeiro Homem, com 10. Também bem cotados, O Retorno de Mary Poppins, Nasce Uma Estrela e Vice foram indicados em nove categorias cada um.

Há ainda nomes que concorrem em diferentes categorias simultaneamente, como Alfonso Cuarón, que disputa, com o filme Roma (lançado na plataforma da Netflix), em melhor diretor, melhor roteiro original, melhor direção de fotografia e melhor edição.

Bradley Cooper recebeu sua primeira indicação ao prêmio de diretor por Nasce uma Estrela e também concorre a melhor ator, no papel de um músico, ao lado de Lady Gaga, e melhor roteiro adaptado.

A premiação é organizada pela Broadcast Film, uma associação de críticos de cinema dos EUA e do Canadá.