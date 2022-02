'A Era do Gelo: As Aventuras de Buck Wild' tenta spin-off com irmãos gambás

Em um ponto de A Era do Gelo: As Aventuras de Buck Wild, que a Disney+ estreia na sexta, 4, os heróis gêmeos se encontram em um lugar familiar e expressam o que muitos na plateia estão pensando silenciosamente.

“Já estivemos aqui antes?” pergunta o gambá um pouco escuro chamado Eddie. Responde seu irmão Crash: “Parece familiar”.

Sim, já estivemos aqui antes. Este é o sexto longa de A Era do Gelo - sem contar dois especiais de TV - e tudo é alarmantemente familiar, mesmo quando tenta mudar o foco das estrelas originais: Sid, a preguiça, Mannie e Ellie, os mamutes, e Diego, o tigre dente-de-sabre, nenhum dos quais é dublado por celebridades desta vez.

Os roteiristas Jim Hecht, Ray DeLaurentis e Will Schifrin voltaram para recrutar muitos velhos amigos para este spin-off. Crash e Eddie apareceram pela primeira vez em A Era do Gelo 2, a doninha caolha e caçadora de dinossauros já estiveram em alguns filmes e tudo se passa no mesmo mundo subterrâneo que foi introduzido em Era do Gelo: A Origem dos Dinossauros. Até Momma Dino faz uma participação especial.

Há dois novos personagens bem-vindos: Justina Machado dubla uma doninha legal e listrada chamada Zee e Utkarsh Ambudkar é o vilão, um dinossauro de cérebro grande chamado Orson. Eles adicionam um frescor crítico ou então o filme pareceria durar tanto quanto uma era do gelo real.

O enredo é um conto sobre amadurecimento. Crash e Eddie se sentem sufocados em seu rebanho e fogem. “É hora de fazermos nosso próprio destino”, diz um deles. “E talvez até façamos nosso próprio almoço”, diz o outro.

Os dois descobrem acidentalmente (novamente) o Mundo Perdido e são protegidos por Buck, um solteiro convicto com coração de pirata. Os gambás precisarão de sua ajuda porque Orson espera destruir a paz subterrânea com um exército de raptores. “Os dinossauros governam, os mamíferos babam!”, ele diz.

Buck e Zee são yin e yang aqui. Ele é o cara que corre sem planejar e ela é mais prática. “Nós nunca vamos derrotar Orson se você continuar 'selvagem' sem pensar primeiro”, ela argumenta. Ele dá um bom conselho aos gambás gêmeos: “Não são os poderes que fazem de você um super-herói. É coragem e desenvoltura”.

Tornar Eddie e Crash os heróis desta vez é um pouco arriscado, já que eles sempre foram apenas companheiros bem-humorados. Mas compensa principalmente, já que os pequenos espectadores verão um par de crianças se defendendo e aprendendo a ser corajosas. Ou, como observa certa criatura: “O que lhes falta em inteligência é compensado com inépcia desajeitada”.

O diretor John C. Donkin, que faz parte da franquia há muito tempo, não mexe com a linguagem visual. Há sempre uma pequena pausa quando as criaturas ficam suspensas no ar antes de cair e há muitos movimentos de artes marciais. Em todo seu humor, há também tentativas de fazer os adultos rirem: “Adoro o cheiro de gás gambá pela manhã” e “Use suas palavras de sentimento”.

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck Wild é na verdade um pouco melhor do que você poderia esperar em sua sexta apresentação. Há lições para as crianças sobre como os fortes não devem dominar os fracos, sobre independência e mudança, e novas famílias que podem nascer do amor e não do sangue. Mas visualmente e em termos de narrativa, não é um corte acima do que as crianças podem assistir na TV hoje em dia. Esta é uma franquia que parece estar indo lentamente pelo caminho dos dinossauros, enquanto nós babamos.