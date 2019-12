'A Ascensão Skywalker' arrecada US$ 374 milhões globalmente em fim de semana de estreia

O filme A Ascensão Skywalker, da franquia Star Wars, estreou nos cinemas de todo o mundo neste fim de semana com uma arrecadação de US$ 374 milhões nas bilheterias, com os fãs correndo para ver o capítulo final da saga, disse a distribuidora do longa, a Walt Disney, neste domingo, 22.

Cerca de US$ 176 milhões desse montante veio dos Estados Unidos e do Canadá, o que coloca o filme como a 12ª estreia de todos os tempos no maior mercado de cinema do mundo.