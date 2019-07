8 1/2 Festa do Cinema Italiano tem obras de Valeria Golino e Sorrentino

Depois de mais de uma década de sucesso em cidades lusófonas e exibições em três continentes, a 8 1/2 Festa do Cinema Italiano muda o formato para a sua edição de 2019. Embora seja uma festa, é também um festival, e este ano ocorre no Brasil de 8 a 21 de agosto, em duas etapas. Na primeira semana, de 8 a 14, ocorre em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Niterói, Porto Alegre e Recife. Na segunda, de 15 a 21, em Belém, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Londrina, Natal, Salvador e Vitória. No total, serão mais de 300 sessões, com a expectativa de superar 25 mil espectadores. Com vários apoios e colaborações, o festival tem como principal patrocinadora a Fiat.

Duas das principais atrações inéditas virão da seleção de Cannes, no ano passado. Lúcia Cheia de Graça, de Gianni Zanasi, passou na Quinzena dos Realizadores; Euforia, a nova realização da atriz Valeria Golino, em Un Certain Regard. Noite Mágica, de Paolo Virzi – leia acima –, chega como pré-estreia; o filme tem distribuição garantida no País pela Imovision. Silvio e os Outros/Loro, do festejado (no Oscar) mas também controvertido Paolo Sorrentino (A Grande Beleza, Youth/Giovinezza), promete repetir aqui as polêmicas que provocou na Itália. Outra coisa não se espera de um filme sobre o ex-premier Silvio Berlusconi.

A festa traz também Entre Tempos/Ricordi?, de Valerio Mieli, uma poética reflexão sobre um amor nunca esquecido; O Campeão/Il Campeone, filme emocionante que traz o universo do futebol em uma história de amizade e companheirismo estrelada por Stafano Accorsi e Andrea Carpenzano, e, por fim, o divertido Bangla, de Phaim Bhuiyan, longa premiado como a melhor comédia do ano, que narra as aventuras amorosas de um italiano filho de imigrantes de Bangladesh. Convidado muito especial, Marco Tulio Giordana vem apresentar a versão restaurada de seu longa A Melhor Juventude, que volta aos cinemas brasileiros distribuído pela Arteplex e aureolado pela fama de clássico.