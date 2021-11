6 filmes para refletir sobre o papel das redes sociais

Desde o escândalo envolvendo Facebook e Cambridge Analytica, passando por questões de segurança pessoal e privada e até chegar ao Facebook Papers, as redes sociais sempre despertam atenção, curiosidade e preocupação. Afinal, há dúvidas acerca de como as empresas tratam informações pessoais e, principalmente, como afetam as nossas vidas.

No cinema, essas histórias, escândalos e preocupações já ganharam várias interpretações, desde produções que tratam do surgimento de uma rede até essas questões envolvendo assuntos cada vez mais urgentes e delicados. A seguir, confira alguns desses filmes, desde documentários até ficções, que te ajudam a refletir melhor sobre o papel das redes sociais.

A Rede Social

Filme que serve como base para a compreensão do que é a internet no século XXI. Afinal, em A Rede Social, o cineasta David Fincher mostra detalhes dos bastidores da criação do Facebook. Jesse Eisenberg (Zumbilândia) está impecável como Mark Zuckerberg, se assemelhando até mesmo fisicamente. O ponto mais importante, aqui, é saber como o Facebook foi criado e os caminhos que foram trilhados logo depois. O filme está no catálogo do HBO Max, além de disponível para compra em plataformas como NOW e YouTube.

O Dilema das Redes

Após saber mais sobre as bases do Facebook, uma opção para continuar nesse mergulho é embarcar no documentário O Dilema das Redes. Exclusivo da Netflix, o longa-metragem mostra a linha tênue que existe entre o direito da privacidade e o funcionamento das redes sociais gratuitas que, no fundo, acabam usando dados pessoais como moeda de troca. Fica o aviso de que este filme te deixará confuso e, sem dúvidas, passará a questionar cada clique que dá nas redes sociais, assim como as informações que coloca na rede.

Privacidade Hackeada

E se gostar de O Dilema das Redes, uma opção ainda melhor é Privacidade Hackeada. Também exclusivo da Netflix, o documentário explica detalhes sobre o escândalo da Cambridge Analytica que, em 2018, se transformou numa espécie de marco zero dessas complicações das redes sociais em um vazamento gigantesco vindo da base de dados do Facebook. Dessa forma, este documentário te ajuda a repensar nosso relacionamento com as plataformas, no dia a dia, assim como entender melhor a ética nebulosa do Facebook.

Rede de Ódio

Voltando para a ficção, que tal um longa-metragem que fala sobre um dos efeitos do vazamento indiscriminado de dados? Rede de Ódio mostra o que as fake news e os chamados “haters” -- aqueles que espalham ódio na internet, contra tudo e contra todos -- causam na vida das pessoas. Mais uma produção exclusiva da Netflix, este filme polonês traz uma frieza no trato do tema que choca e provoca, indicando os perigos que essas mudanças orientadas pelas redes sociais podem causar em comportamento e sociedade.

Depois da Verdade: Desinformação e o Custo das Fake News

Na HBO Max, o documentário Depois da Verdade discute o mundo da pós-verdade. Ou seja, tenta analisar, apesar da complexidade do tema, como as fake news impactam a vida de milhões de pessoas, seja por meio de alienação, influência política ou até mesmo ódio direcionado. A direção de Andrew Rossi, do ótimo Page One: Inside the New York Times, faz o documentário ir além do óbvio com provocações que valem, inclusive, para o Brasil.

The Cleaners

Para fechar a lista, talvez um dos documentários mais fortes dos últimos anos: The Cleaners. Filme de caráter investigativo, o longa-metragem mostra o verdadeiro submundo da internet ao retratar a realidade de milhares de pessoas na Ásia que são responsáveis por checar postagens em redes sociais, como Facebook e Instagram, para analisar se estão dentro dos padrões da rede. Um filme forte e que tira o espectador da zona de conforto.