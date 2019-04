5 filmes e um seriado sobre Páscoa para quem vai curtir o feriado em casa

O feriado de Páscoa tem início a partir desta quinta-feira, 18 de abril, e se estende até o domingo, 21. Quem não vai aproveitar o feriado prolongado viajando pode encontrar na Netflix diversas opções de filme, religiosos ou não, relacionados à data. Confira:

Ressurreição (2016)

Recheado de estrelas, como Joseph Fiennes, Tom Felton e Peter Fith, o filme Ressurreição aborda a volta de Jesus à vida. O enredo é conduzido por Clavius (Fiennes), um centurião romano cético que é enviado por Pôncio Pilatos para investigar o boato de que Jesus havia reencarnado. Conforme sua jornada avança, lhe restam cada vez menos dúvidas sobre o milagre hoje celebrado na Páscoa.

José e Maria (2016)

Católico, o filme conta a história de Elias, rabino devoto que tem sua fé abalada ao vivenciar um período de matança de inocentes a mando do Rei Herodes, o Grande. Decidido a conquistar vingança, acaba encontrando José, Maria e seu jovem filho Jesus, que coloca em dúvida todas as suas convicções. O filme é dirigido por Roger Christian e traz no elenco Kevin Sorbo (José), Lara Jean Chorostecki (Maria) Anthony Ucl (Elias) e Lucius Hoyos (Jesus).

O Jovem Messias (2016)

Nesse filme, Jesus, ainda pequeno, é acusado pelo anjo caído Lúcifer de matar um garoto. Incentivado por uma prima, consegue operar o milagre de ressuscitá-lo. A descoberta desse poder o perturba e ele começa a procurar respostas. Enquanto isso, sua família retorna para Nazaré, onde descobrem que o filho do Rei Herodes, assim como seu falecido pai, está determinado a matar Jesus.

Últimos dias no deserto (2015)

Dirigido pelo colombiano Rodrigo García, o filme explora a passagem bíblica do livro do novo testamento em que Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto. Nesse intervalo de tempo, encontra o Diabo e uma família em sofrimento. Aqui, Jesus é retratado quase como um ser humano comum, ferido por dúvidas e tentações, em busca de seu destino.

A História de Deus com Morgan Freeman (2017)

Nessa série de seis episódios produzida pela NatGeo, Morgan Freeman, que já interpretou Deus na ficção (Todo Poderoso), parte para uma jornada em busca de respostas às perguntas essenciais: “De onde viemos? Para onde vamos? O que acontece quando morremos?”. Para produzir os episódios, Freeman viajou por vários países e conversou com pessoas de diversas religiões. Para dar um gostinho, o primeiro episódio discute como a morte é enxergada em diferentes culturas.

Hop - Rebelde sem Páscoa (2011)

Dirigido por Tim Hill (Alvin e os Esquilos), Hop - Rebelde sem Páscoa conta a história de dois filhos pródigos. E.B é um coelho que herdou uma fábrica de doces, mas quer ser estrela do rock e Fred O’Hare (James Marsden) é o primeiro humano coelho da Páscoa. As histórias se cruzam quando Fred atropela E.B, e os dois começam a ajudar-se mutuamente.