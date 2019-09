4 comédias e 1 musical inspirados em peças de Shakespeare

Assim como os espetáculos montados no mundo inteiro, as peças de Shakespeare também inspiraram versões mais livres para o cinema. Em algumas produções, as referências estão mais escondidas, mas nada impede a diversão. Selecionamentos quatro filmes baseados em famosas comédias do Bardo e um musical. Confira:

Cuidado com as Gêmeas (1988)

Inspirado em A Comédia dos Erros

A farsa de Shakespeare ganhou uma releitura no filme interpretado por Bette Midler e Lily Tomlin. A peça mais curta escrita por Shakespeare traz confusões provocadas por dois pares de gêmeos idênticos, todos com o mesmo nome. Bette também é conhecida por uma das bruxas de Abradacabra e Lily contracena com Jane Fonda na série Grace and Frankie.

10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999)

Inspirado em A Megera Domada

Esse filme é quase um clássico. Na história, Bianca (Larisa Oleynik) quer ir a um baile mas só tem autorização dos pais se for acompanhada da irmã chata, Kat. Heath Ledger interpreta um encrenqueiro chamado Patrick que vai ajudá-la nessa missão. Na peça, o personagem é Petruchio.

Alguém para Eva (2003)

Inspirado em A Megera Domada

Outra inspiração na mal-humorada Kat, a diferença aqui é que a produção traz atores negros narrar essa comédia de Shakespeare. A protagonista é Eva (Gabrielle Union), uma inspetora de saúde com a mania de controlar a vida de suas irmãs. Para ocupar a garota, os namorados das irmãs contratam Ray (LL Cool J) para conquistar a moça.

Ela É o Cara (2006)

Inspirado em Noite de Reis

Na versão original, Por conta de um naufrágio, Viola se separa de seu irmão gêmeo, e se disfarça em um homem chamado Cesário. No filma, Amanda Bynes faz o mesmo para poder jogar no time de futebol masculino. O papel de Duque de Illyria, ou Duke Orsino, é de Channing Tatum, que tem seus sentimentos confundidos ao conhecer o novato.

Musical

Amor, Sublime amor (1961)

Inspirado em Romeu e Julieta

Primeiro como estreia na Broadway, a versão de Romeu e Julieta virou filme no musical Amor Sublime Amor. No original a luta do casal apaixonado deixa os conflitos entre Montecchio e Capuleto para retratar a rivalidade entre americanos e porto-riquenhos na Nova York dos anos 1950. Maria faz parte dos Sharks, uma gangue rival de Tony, que integra os Jets.