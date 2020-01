'1917', de Sam Mendes, vence o prêmio dos diretores de Hollywood

O filme 1917, de Sam Mendes, ganhou no sábado (25) o DGA Awards, prêmio dos diretores de Hollywood, um reconhecimento que tradicionalmente anuncia sucesso no Oscar. O prêmio coloca Mendes entre os favoritos para ganhar a estatueta de melhor diretor no Oscar, que será entregue em 9 de fevereiro.

O filme, que acompanha dois soldados britânicos em missão durante a 1ª Guerra Mundial, já ganhou o Globo de Ouro de melhor drama e tem 10 indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme.

Mendes, que já havia recebido um prêmio DGA há mais de 20 anos por Beleza Americana, dedicou o prêmio a seu avô, cuja vida inspirou o filme.

"Para todos aqueles que querem jogar terra no túmulo do cinema, eu digo: não tão rápido", disse Mendes, destacando o trabalho de outros diretores indicados, Martin Scorsese (O Irlandês), Quentin Tarantino (Era Uma vez em Hollywood), Bong Joon-ho (O Parasita) e Taika Waititi (Jojo Rabbit).