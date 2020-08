1000 filmes do Merten: Temas urgentes em destaque

Filha de filósofo e uma reputada física (Étienne e Françoise Balibar), ex-mulher de Mathieu Amalric, Jeanne Balibar é uma das mais cultuadas atrizes francesas, além de cantora personalíssima. Fez, como diretora, Wonders in the Suburbs, e houve uma troca muito interessante – Ladj Ly abriu-lhe as portas do subúrbio (Montfermeil) e, em contrapartida, ela foi a delegada do trio de policiais de Os Miseráveis. O longa de Jeanne Balibar é uma das atrações que chegam ao streaming, pela Mubi, nesta semana. A plataforma também resgata um dos mais belos filmes da dupla Jean-Marie Straub/Danièle Huillet, Gente da Sicília.

No Belas Artes a La Carte, Bernardo Bertolucci – que, com seu astro Marlon Brando, foi acusado de assediar Maria Schneider em Último Tango em Paris – encara o tema num filme que deu o que falar em 1999, com Thandie Newton. Quem achar tudo isso clássico demais tem a alternativa do terror da Blumhouse na plataforma Telecine.

Wonders in the Suburbs

Jeanne Balibar, cuja família foi sempre ligada à elite cultural francesa, vai ao subúrbio documentar a prefeita de Montfermeil, que está revolucionando a comunidade com suas políticas sociais. Um retrato das tensões sociais e raciais na França, complementar ao grande filme de Ladj Ly, Os Miseráveis. Mubi.

Maratona Blumhouse

Um programa para fãs de terror. A seleção que entrou pela madrugada de domingo no Telecine Action apresenta alguns dos títulos emblemáticos da empresa produtora tida como uma das melhores do gênero. A Blumhouse está para o terror dos anos 2000 como a Hamer esteve para o terror britânico nos anos 1950 e 60. O canal oferece 25 filmes emblemáticos, incluindo quatro da franquia Atividade Paranormal, o aclamado Nós, de Jordan Peele, com Lupita Nyong’o, e a inusitada parceria de Octavia Spencer com o diretor Tate Taylor, Ma.

Gente da Sicília

Censurado pelo fascismo em 1939, o romance de Elio Vitorini ganha versão para cinema pelo exigente casal Straub/Huillet. O escritor que volta à Sicília para encontrar a mãe, que não vê há 15 anos. O reencontro com odores, sensações, paisagens. E o grande enigma, a lembrança do pai morto. Mubi.

Assédio

Thandie Newton faz africana que se emprega como doméstica de pianista inglês em Roma. Ele se sente cada vez mais atraído por ela. Bertolucci encara o tema difícil – quando a sedução vira desejo incontrolável e esse torna-se algo condenável, o assédio? Em 1999, o filme provocou a irritação da moralista plateia norte-americana. Bom de rever à luz de movimentos como o #MeToo e o empoderamento feminino. Belas Artes à La Carte.