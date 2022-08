10 pais marcantes da história do cinema para assistir no streaming

O Dia dos Pais em 2022 cai no próximo domingo, 14 de agosto. O Estadão separou alguns papéis que marcaram a relação entre pais e filhos nas telas de cinema ao longo da história para você relembrar ou assistir em plataformas de streaming.

'King Richard: Criando Campeãs' (2021)

O longa retrata a ascenção das irmãs Venus e Serena Williams no mundo do tênis pela ótica de Richard Williams, pai das garotas que traçou um ambicioso plano de carreira para elas desde que nasceram. Além do esforço físico e da falta de estrutura para treinar, a família muitas vezes precisava frequentar clubes e torneios de tênis onde eram os únicos negros.

A interpretação rendeu o primeiro Oscar de melhor ator a Will Smith. King Richard também foi indicado na categoria de melhor filme do ano.

Disponível para assistir no HBO Max.

'A Vida É Bela' (1997)

Guido é um judeu italiano que acaba enviado para um campo de concentração nazista junto de seu filho, Giosué. Lá, ele faz todo esforço do mundo para que o filho pense que estão participando de uma grande competição, na qual quem tiver mais pontos receberá um prêmio. Entre a comédia e a tristeza, o longa recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro (na disputa com Central do Brasil) e Roberto Benigni o Oscar de melhor ator.

Disponível para assistir no YouTube (pago).

'Ladrões de Bicicletas' (1948)

O clássico neorrealista de De Sica conta a história de um desempregado cuja bicicleta é roubada - mas ele precisa dela para conseguir um emprego. No final, toma uma decisão desesperada. No desfecho pungente, Enzo Staiola, que faz o filho, segura firme a mão de Lasmberto Maggiorani, como o pai derrotado. O olhar do menino para o espectador vale como um manifesto social.

Disponível para assistir no YouTube.

'2 Filhos de Francisco' (2005)

A trama mostra o início da trajetória de Zezé Di Camargo e Luciano, uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil. O título faz referência a Seu Francisco, que apoiava o sonho musical dos garotos. Em uma das cenas mais marcantes, ele passa horas ligando de um telefone público, usando várias identidades diferentes, para pedir que a música É o Amor tocasse numa rádio local. Francisco Camargo morreu em novembro de 2020.

Disponível para assistir no Globoplay.

'Procurando Nemo' (2003)

Quando o pequeno peixe-palhaço Nemo se perde e acaba parando num aquário de um consultório odontológico em Sydney, seu pai, Marlin, se dispõe a cruzar o oceano para encontrá-lo. Na companhia da esquecida Dory, a quem conhece no caminho, ele cruza com tubarões, criaturas abissais e muito mais em sua busca.

Disponível para assistir no Disney+.

'À Procura da Felicidade' (2006)

Outro filme baseado em uma história real e protagonizado por Will Smith. Desta vez, o roteiro foca na vida de Chris Gardner, homem que, sem dinheiro, chega a morar na rua junto a seu filho pequeno, sempre se esforçando para que o garoto não sinta a dureza da vida de forma tão direta. Posteriormente, tornou-se um milionário de sucesso.

Disponível para assistir na Netflix e no HBO Max.

'Um Herói de Brinquedo' (1996)

Um daqueles 'clássicos de Sessão da Tarde' para algumas gerações: às vésperas de um Natal em que todas as crianças sonham com um boneco do Turbo Man, Howard (Arnold Schwarzenegger) vai fazer tudo o que estiver - e o que não estiver - ao seu alcance para tentar conseguir o brinquedo que prometeu ao filho.

Disponível para assistir no Disney+ e Apple TV+

'Guerra dos Mundos' (2005)

Durante um fim de semana em que está com a guarda de seus filhos, Ray (Tom Cruise) se depara simplesmente com uma invasão alienígena à Terra. Com falhas no sistema de eletricidade e ataques constantes, ele precisa manter por perto a pequena Rachel (Dakota Fanning), que tem crises de pânico, e o rebelde Robbie (Justin Chatwin), o que se mostrará uma tarefa nada fácil.

Disponível para assistir no Apple TV+.

'Meu Pai' (2020)

Nem sempre as relações entre pais e filhos são as melhores. Neste drama, que mostra o ponto de vista de uma vítima de Alzheimer, enveredamos por um universo que poderíamos chamar, sem exagero, de “kafkiano”. Ou seja, aquele mundo que, tido como normal e estável, de repente deixa de responder às nossas expectativas e se instala no domínio do absurdo. Rendeu o oscar de melhor ator para a brilhante atuação de Anthony Hopkins.

Disponível para assistir no Apple TV+.

'O Sol É Para Todos' (1962)

Baseado no romance famoso de Harper Lee sobre advogado que defende jovem negro acusado do estupro de garota branca. Gregory Peck é quem faz o papel, e ele ganhou o Oscar de ator. O personagem, Atticus Finch, por sua integridade, foi considerado o maior herói norte-americano numa recente pesquisa entre críticos e historiadores. Numa cena particularmente emocionante, ele senta a filha (Mary Badham) no colo e lhe dá uma aula sobre os direitos civis dos negros. A luta duraria toda a década de 1960, mas justiça se fez.