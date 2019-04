007: Relembre quais atores já fizeram o papel de James Bond

O novo 007, ainda sem nome oficial, contará com Daniel Craig no papel de James Bond, afirmou a produção do filme nesta quinta-feira, 25. O anúncio foi feito por meio de uma live transmitida nas redes sociais da série. O novo filme será dirigido por Cary Joji Fukunaga.

É a quinta vez que Craig interpreta o papel – antes, o ator viveu Bond em 007- Cassino Roayle (2006), 007 - Quantum of Solace (2008), 007 - Operação Skyfall (2012) e 007 Contra Spectre (2015). Além de Craig, estão confirmados na produção os atores Rami Malek, que ganhou o Oscar pelo papel de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, Ralph Fiennes, Léa Seydoux e Ana De Armas.

Relembre todos os atores que já deram vida ao agente secreto James Bond:

Sean Connery

Ele foi o primeiro a interpretar James Bond e provavelmente o mais marcante. Esteve em 6 filmes da série - aqui em cena de '007 - Os Diamantes são Eternos'.

Roger Moore

Moore foi o ator mais velho a ter interpretado Bond, também por 7 vezes, a primeira deles no clássico "Viva e Deixe Morrer" de 1973.

George Lazenby

O australiano interrompeu a sequência de Sean Connery, mas fez apenas um filme. Connery voltaria para interpretar um James Bond mais maduro.

Timothy Dalton

Assim como Lazenby, Dalton não agradou muito. Ele interpretou o espião em dois filmes em uma versão mais tristonha de um James Bond viúvo - Marcado para a Morte (1987) e Licença para Matar (1989).

Pierce Brosnan

Brosnan interrompeu um hiato de 6 anos sem filmes de 007. O ator foi por quatro vezes James Bond - aqui no filme '007 - Um Novo dia para Morrer'.

Daniel Craig

O mais recente a interpretar o agente 007, o inglês Daniel Craig aqui em cena de 'Operação Skyfall', de 2012.