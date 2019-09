Vídeo revelado agora ajuda a explicar a história do 'Caravaggio roubado' de Palermo

Uma fita guardada numa gaveta trancada por quase 20 anos pode ser a chave para desvendar o mistério de uma tela de Caravaggio roubada 50 anos atrás de uma igreja em Palermo, na Itália, e, quem sabe, pode ajudar a descobrir seu paradeiro.

A tela Natividade com São Francisco e São Lourenço, uma das obras de arte mais procuradas pelo FBI, foi mantida na casa de um poderoso mafioso, que chegou a cortar um pedaço dela para convencer a Igreja Católica a fazer um acordo por sua devolução, como a máfia fazia nos casos de sequestros - com pedaços do corpo das vítimas. A história é contada pelo padre Rocco Benedetto, em um vídeo revelado agora ao Guardian.

Rocco Benedetto, que chegou a ser acusado de envolvimento no crime por outro membro da Igreja, que depois se desculpou, morreu em 2003 e deu seu testemunho em 2001 ao diretor Massimo D’Anolfi, que à época fazia um documentário sobre obras de arte roubadas.

No ano passado, segundo o jornal inglês, a associação siciliana Amici dei Musei, que estava promovendo a restauração do Oratório de São Lourenço, de onde a tela foi levada, ficou sabendo deste testemunho gravado por Benedetto e procurou D’Anolfi pedindo que ele exibisse o vídeo em Palermo nos 50 anos do roubo.

Ao Guardian, o diretor disse que não teve noção da importância do que Benedetto estava dizendo naquela época - especialmente porque o padre contou que tinha falado com a polícia e ele achou todos os detalhes tinham sido revelados. No entanto, ele disse que se essa história tivesse vindo à tona no início dos anos 2000 achariam que se tratava de um “padre louco”.

Mas as investigações avançaram com o passar dos anos e a história narrada por Benedetto, em vídeo que pode ser visto no Guardian, combina com o resultado das recentes investigações. Segundo o padre, a tela de Caravaggio estava na casa de um conhecido mafioso siciliano, Gaetano Badalamenti, o que foi confirmado pela polícia pela primeira vez no ano passado. Em maio de 2018, investigadores disseram que Gaetano Grado, um vira-casaca, disse que a pintura estava mesmo com Badalamenti, que morreu em 2004, e que um membro da família mafiosa tinha tinha entrado em contato com um negociante de arte na Suíça, onde o Caravaggio poderia estar neste momento.

O vídeo será exibido em Palermo no dia 15 de outubro, no Teatro Biondo.

Filmes sobre Caravaggio e o roubo da ‘Natividade’

O Caravaggio Roubado (2018)

Valeria (Micaela Ramazzotti), a jovem secretária de um produtor de cinema, é ghost writer de um roteirista famoso. Um dia, ela ganha de presente de um policial aposentado (Renato Carpentieri), o enredo de um filme. Mas o roteiro é perigoso - ele conta a história do misterioso roubo ocorrido em Palermo em 1969 de uma famosa pintura de Caravaggio, Natividade. O filme O Caravaggio Roubado é de Robert Andó.

The Mistery od The Lost Caravaggio (2016)

Focado no infame roubo, em 1969, de Natividade, de Caravaggio, o filme documenta a criação de uma perfeita réplica que é instalada no lugar da tela roubada, em Palermo, na Itália. Veja o trailer em inglês aqui.

Caravaggio - A Alma e o Sangue (2018)

Um mergulho na vida e obra do pintor italiano Caravaggio. Passando por Milão, Florença, Roma, Nápoles e Malta, o documentário de Jesús Garcés Lambert explora os tormentos e contradições do artista, conhecido por contrapor luz e sombra em suas criações.

The Caravaggio Affair (2015)

Quando Caravaggio morreu, ele tinha mudado a cara do mundo da arte para sempre. Neste documentário, arqueólogos trabalham incansavelmente para rastrear os restos perdidos de Caravaggio e finalmente estabelecer a causa do desaparecimento do jovem gênio problemático.

Caravaggio (1986)

Filme de Derek Jarman reconta a vida do celebrado pintor do século 17 por meio de suas brilhantes pinturas e seu flerte com o submundo.

Caravaggio (2007)

Filme/minissérie segue uma linha cronológica na tentativa de contar a vida tumultuosa e de aventura de Caravaggio.