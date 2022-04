Vida e obra do artista nova-iorquino Basquiat são apresentadas por irmãs

NOVA YORK- A vida pessoal e profissional do artista norte-americano Jean-Michel Basquiat está sendo compartilhada em uma nova experiência intitulada Jean-Michel Basquiat: King Pleasure em Nova York.

As irmãs de Basquiat, Jeanine Heriveaux e Lisane Basquiat, criaram a exposição para mostrar Jean-Michel, seu trabalho e o contexto de onde ele veio e como viveu.

“Queríamos ter certeza do que tínhamos – a paixão que sentimos pelo projeto e por ele e o amor que temos por ele”, disse Jeanine Heriveaux.

“Uma das coisas que queríamos fazer era garantir que as pessoas que apreciam a arte de Jean-Michel tivessem uma experiência totalmente imersiva”, acrescentou Lisane Basquiat.

As irmãs levaram de 18 a 19 meses para preencher completamente o espaço que foi criado com a ISG Productions. A dupla passou horas analisando o trabalho do artista.

A experiência começa com “1960 – Introdução”, ano em que ele nasceu onde se encontra o seu autorretrato e depois transita para “Kings County”, local onde a família cresceu no Brooklyn. Outros ambientes incluem “World Famous” e “Ideal”, que mostram seu estúdio e acompanha os diferentes períodos de sua vida.

Todos os itens exibidos são de propriedade do espólio, que a família diz que nunca venderá.