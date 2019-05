Veja dicas de programas culturais para esta quarta-feira

Música

A casa Blue Note recebe hoje a cantora Cibele Codonho em um show para lançar o álbum Afinidade. Sua voz tem afinação rara (fundamento que virou elogio na música brasileira mais recente) e acaba sobrando em técnica e emoção, algo percebido por uma das figuras principais do venerado grupo vocal Take 6, Mark Kibble, que participa do disco. A seu lado estarão alguns dos melhores músicos da cena instrumental, como seu diretor Pichu Borrelli (piano e arranjos), o baixista Sidiel Vieira, o guitarrista Danilo Silva e o baterista Fabio Canella. Sob direção de Felipe Senna, Cibele canta, sobre a atmosfera do jazz e de harmonias criteriosas, canções como A Paz, de João Donato e Gilberto Gil; Mamãe Natureza, de Rita Lee; Love Dance, de Ivan Lins, Vitor Martins e Paul Williams; Blue Note, de Filó Machado e Fátima Guedes; e Coisas da Vida, de Milton Nascimento e Fernando Brant.

SERVIÇO

Cibele Codonho – Show Afinidade

Dia 15 às 22h30

Blue Note SP

Endereço: Conjunto Nacional, 2º andar. Avenida Paulista, 2073 – Consolação.

Ingressos: https://www.tudus.com.br/

Valores: de R$35 a R$90

Central de Vendas: (11) 94545.1511

Visuais

Estar à Nordeste, mais do que estar no Nordeste. Um olhar que desestereotipa, que surpreende e que evita os lugares mais comuns. Foi com essa olhar, e ainda para conhecer novos artistas, localizar projetos e moldar a exposição, que os curadores Bitu Cassundé, Clarissa Diniz e Marcelo Campos visitaram as nove capitais nordestinas e alguns de seus interiores e ergueram a exposição À Nordeste, que o Sesc 24 de Maio recebe entre 15 de maio e 25 de agosto. São 275 trabalhos de diversas linguagens e suportes, do barro aos memes criados por 160 artistas não exclusivamente nordestinos. “Essa exposição não se pretende regionalmente identitária. Com esse conjunto riquíssimo, diverso e heterogêneo de obras e artistas, não temos qualquer pretensão em apresentar ao público o que é o Nordeste hoje, mas, sim, o que é estar à Nordeste”, afirma Clarissa Diniz em um texto de apresentação.

SERVIÇO

Exposição À Nordeste

Estreia hoje, dia 15 de maio

Abertura às 20h

Gratuito

Sesc 24 de Maio

Sua 24 de Maio, 109

Tel. 3350-6300

Cinema

A história começa com uma frase forte dita por um menino de 12 anos, ao ser interrogado por um juiz. “Por que você quer processar seus pais?” “Porque eles me colocaram no mundo”, ele responde. E, a partir daí, o longa vai justificar cada uma dessas palavras. O menino Zain (Zain Al Rafeea) cuida de um irmão ainda mais novo que ele e segue por um caminho de fome, miséria e desespero no Líbano. Quando sua irmã de 11 anos se casa com um homem mais velho contra sua vontade, a explosão emocional do garoto vai levá-lo a cometer os piores atos. Dirigida por Nadine Labaki, a produção é libanesa/francesa.

SERVIÇO

Cafarnaum

17h, no Cine Olido

Avenida São João 473 - República

Telefone: 3331-8399.

..

Mostra

Solfejo, de Felippe Moraes

Até o dia 30 de junho, o Centro Cultural Fiesp sedia a exposição Solfejo, com 29 obras e instalações do artista Felippe Moraes. Treze delas foram criadas especialmente para a mostra imersiva que lida com noções de som e música. As instalações trabalham com odores, formas, músicas, vídeos e textos que remetem às diversas expressões de musicalidade do dia a dia. Felippe Moraes é um dos expoentes da nova arte contemporânea brasileira, que agora mostrar sua pesquisa sobre música, ciência e composição.

SERVIÇO

Solfejo

10h às 22h (domingo, das 10h às 20h)

Centro Cultural Fiesp: Av. Paulista, 1313 (em frente à estação Trianon-Masp do metrô)

Grátis

...

Música

Uma das grandes expressões do violão de sete cordas, o músico Gian Correa apresenta nesta noite dois shows especiais: o primeiro em duo com o também violonista Rogério Caetano e o segundo com seu quinteto (formado por Cainã Cavalcante ao violão; Enrique Menezes na flauta; Henrique Araújo no cavaco; e Rafael Toledo no pandeiro). Gian Correa é também compositor, arranjador e produtor musical, com participações em gravação de artistas como Zeca Baleiro, Germano Mathias, Nelson Ayres, Gilberto Gil, Tom Zé, Emicida, Criolo, Toninho Ferragutti, Mestrinho, Yamandu Costa, Monarco da Portela, Nelson Sargento, Fabiana Cozza, Laércio de Freitas, Altamiro Carrilho, Nailor Proveta.

SERVIÇO

Gian Correa - Quinteto e duo com Rogério Caetano

Às 21h30

Abertura da casa: 20h

Rua Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros