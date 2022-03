Van Gogh: Conheça 5 quadros do artista holandês projetados em mostra imersiva

Tema da mostra imersiva Beyond Van Gogh, em cartaz em amplo espaço do MorumbiShopping, o holandês Vincent Van Gogh, em seu pouco tempo de vida (morreu aos 37 anos, em 29 de julho de 1890), produziu inúmeros quadros que são reconhecidos no mundo todo. Na exposição que chega agora a São Paulo, o público passeia pelos ambientes e pode fazer uma verdadeira viagem por suas obras e conhecer um pouco mais de sua história. Veja, a seguir, cinco pinturas de Van Gogh que podem ser reconhecidas na mostra e o quadro original.

A Noite Estrelada

Datado de 1889, o quadro A Noite Estrelada traz a visão que Van Gogh tinha da janela do quarto em que ficou internado no hospício de Arles, no sul da França.

Os Girassóis

Uma marca de Van Gogh, o quadro Os Girassóis, de 1888, foi para o artista um momento de experimentar cores. Pintou cerca de 11 obras com a mesma temática.

Amendoeira em Flor

Van Gogh produziu uma série de pinturas com as flores da amendoeira, de 1888 a 1890. Para o artista, o objetivo das imagens era celebrar a vida.

Autorretrato com a Orelha Enfaixada e Cachimbo

Obra é um registro que Van Gogh, em 1888, fez dele mesmo após ter cortado a própria orelha. O fato teria ocorrido em meio a um surto psicótico do artista.

Campo de Trigo com Corvos

Em 1890, Van Gogh pintou o quadro que retrata um céu sombrio, um beco que não tem continuidade e os corvos sobrevoando o local, em um vilarejo de Paris.

Confira o serviço da exposição imersiva:

Beyond Van Gogh

Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, estacionamento G4.

2ª a sáb., 10h/22h; dom., 10h/19h. R$ 70/R$ 130 (pacotes: R$140/R$ 520). Até 3/7.