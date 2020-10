Uma imitação de Monet feita por Banksy é vendida por quase 10 milhões de dólares

Uma pintura de Banksy parodiando uma obra de Claude Monet foi vendida em Londres nesta quarta-feira, 21, por cerca de 9,8 milhões de dólares, tornando-se a segunda obra mais cara do misterioso artista britânico, anunciou a casa de leilões Sotheby's.

A tela, feita com tinta a óleo, é intitulada Show me the Monet (Mostre-me o Monet) e é uma imitação ímpar da O Lago das Ninfeias, uma das pinturas mais famosas do artista francês Claude Monet.

Leia Também Banksy admite ser autor de grafite que surgiu em Nottingham

A casa de leilões Sotheby's vendeu a obra de Banksy pelo valor total de 7.551.600 libras esterlinas, ou cerca de 10 milhões de dólares.

"O martelo bateu depois que cinco colecionadores disputaram por quase nove minutos a obra, o que levou o preço estimado, entre 3.000.000 e 5.000.000 de libras, a subir e se tornar o segundo mais caro do artista leiloado", relatou a Sotheby's.

Esta venda ocorre um ano depois que uma pintura de Banksy retratando o Parlamento britânico repleto de chimpanzés foi leiloada por 9,9 milhões de libras (US$ 13,02 milhões), um preço recorde para o misterioso artista inglês.

A obra leiloada nesta quarta-feira ilustra a paisagem de uma ponte japonesa sobre um lago florido, como na pintura original de Monet, mas, na versão de Banksy, também há um cone de trânsito e carrinhos de supermercado no meio do lago.

"Banksy destaca o desprezo da sociedade pelo meio ambiente em face dos excessos perdulários do consumismo", disse Alex Branczik, chefe europeu de arte contemporânea da Sotheby's, em um comunicado, que considera o artista de Bristol um "visionário".

Show Me the Monet foi criada em 2005 como parte da coleção intitulada The Crude Oils (Pinturas a óleo vulgares), na qual Banksy dedicou-se a parodiar obras-primas da arte pictórica como Girassóis, de Van Gogh, ou os retratos de Marilyn Monroe feitos por Andy Warhol.