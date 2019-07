'Tarsila Popular': Masp fecha à meia-noite no domingo e tem entrada gratuita a partir das 19h

Domingo, 28, é a última chance de conferir a exposição Tarsila Popular, no Masp. Aberta no dia 5 de abril e reunindo as principais obras da pintora modernista Tarsila do Amaral, a mostra bateu recorde histórico de público na terça-feira, 23, quando recebeu 8.818 pessoas. A entrada custa R$ 40, mas é gratuita às terças. Neste domingo, último dia da exposição de Tarsila do Amaral, o museu também não cobrará ingresso de quem chegar entre 19h e 23h30. Devido à grande procura do público, o Masp só vai fechar à meia-noite neste domingo.

Com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, Tarsila Popular apresenta cerca de 120 trabalhos da artista que teve importância central no movimento modernista brasileiro. É a maior já realizada sobre sua obra no Brasil.

Entre as atrações, estão as icônicas Abaporu (1928), uma das mais populares da artista e que integra o acervo do Museu de Arte Latino-americana de Buenos Aires (Malba), Antropofagia (1929) e O Batizado de Macunaíma (1956). A exposição marca o retorno da obra da artista a São Paulo, depois de percorrer, entre 2017 e 2018, museus em Nova York e Chicago.

TARSILA POPULAR

Masp. Av. Paulista, 1.578. tel. 3149-5959. Domingo, 10h à 0h. R$ 40. Grátis a partir das 19h. Até hoje, 28