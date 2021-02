Sucesso de público faz Pinacoteca prorrogar temporada dos irmãos OSGEMEOS até maio

A Pinacoteca de São Paulo decidiu prorrogar até o dia 3 de maio a exposição OSGEMEOS: Segredos. Trata-se da primeira panorâmica da dupla de irmãos artistas formada por Otávio e Gustavo Pandolfo. A mostra que traz mais de mil itens estava prevista para terminar no dia 22 de fevereiro de 2021, mas a grande procura do público animou os organizadores. Desde a abertura, em 15 de outubro de 2020, mais de 60 mil visitantes passaram pela exposição. Então, um novo lote de ingressos foi colocado à disposição nesta sexta-feira (5) no site do museu pinacoteca.org.br.

A mostra dos irmãos traz pinturas, instalações imersivas e sonoras, esculturas, intervenções site specific, desenhos e cadernos de anotações. Esses últimos, da fase ainda adolescente e apresentados ao público pela primeira vez, antecedem os famosos personagens amarelos, abrindo caminho para a compreensão da raiz de seu surgimento. O corpo de obras invade o museu, ocupando as sete salas de exposições temporárias do primeiro andar, um dos pátios, diversos espaços internos e externos, além de uma instalação, concebida especialmente para o Octógono.

PROTOCOLO DE ACESSO

Antes de entrar na Pinacoteca, o público tem a sua temperatura aferida, e quem estiver com temperatura acima de 37,2° e/ou mostrar sintomas e gripe/resfriado deve buscar ajuda médica e não pode acessar o museu. O uso de máscara será obrigatório em todos os espaços e durante toda a visita. Não será permitido tirar a máscara em nenhum momento, como por exemplo para fotografias/selfies. Os espaços possuem álcool gel para a higienização das mãos, além de uma nova sinalização que indica o sentido de circulação e o distanciamento mínimo de 1,5m entre pessoas.

Os ingressos são vendidos por datas e horários marcados no site da Pinacoteca (https://www.pinacoteca.org.br). Aos sábados, a entrada também permanece gratuita, no entanto é preciso reservar também pela internet.

SERVIÇO

OSGEMEOS: Segredos

Curadoria de Jochen Volz

Visitação: de 15 de outubro de 2020 até 03 de maio de 2021

De quarta a segunda, das 10h às 18h.

Ingressos com horário marcado, vendas somente online no https://www.pinacoteca.org.br

Pinacoteca de São Paulo:

Edifício Pina Luz

Praça da Luz 2, São Paulo, SP - Galerias Temporárias e Octógono (1º andar), pátio 1 e outros espaços internos e externos.

Ingressos: R$ 25 apenas pelo site da Pinacoteca (www.pinacoteca.org.br) Meia entrada R$12,50.

Importante: A bilheteria física permanece fechada assim como o estacionamento.