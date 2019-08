SP-Foto 2019: Visitantes terão guias para conhecer as obras

Já é tradição e este ano as visitas guiadas da SP-Foto ocorrem novamente: nesta quarta-feira, 21, a partir das 17h, e de quinta a domingo de 16h em diante, a cada meia hora, monitores especialistas guiam grupos de visitantes por obras da feira. São quatro roteiros, elaborados por Paola Fabres, Isabella Lenzi e Gustavo Colombini.

“Breve História da Fotografia” vai não apenas traçar um panorama das transformações das técnicas mas também levantar questões sobre a presença da fotografia em museus, por exemplo. “Algumas galerias optaram por apresentações quase solo, então podemos aprofundar. As fotos de Jean Manzon, série de um registro no Alto Xingu, também contam uma história do Brasil”, explica a gestora cultural, curadora, editora e pesquisadora Isabella Lenzi, uma das monitoras das visitas.

O roteiro “Fotografia e Modernidade” passeia pelas primeiras décadas do século 20, relacionando a modernidade também com a construção das cidades. “Corpos e Identidades” apresenta fotógrafos que lidam com questões “do eu e do outro”, como Francesca Woodman e Ayrson Heráclito. “Cidades e Natureza” propõe uma percepção da quantidade de artistas que usam a fotografia como suporte do registro de paisagens, bem como o uso da “fotografia expandida”, com intervenções na apresentação das obras, como nos trabalhos de Pedro Motta.

SERVIÇO - SP-FOTO 2019

Lista de galerias

Talks

22/8

17h: Margot Norton e Guilherme Wisnik.

19h: Barbara Tennenbaum e Mario Cohen.

23/8

19h: Julieta González e Ronaldo Entler

Meet the Artists

25/8

16h: Mauro Restiffe.

17h30: Bárbara Wagner & Benjamin de Burca

Visitação

21/8: 17h às 21h. 22 a 24/8: 14h às 21h. 25/8: 14h às 20h. Grátis. Shopping JK Iguatemi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041.