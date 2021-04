SP-Arte tem novo local na 17ª. edição

Principal feira de arte da América Latina, a A SP-Arte, criada e dirigida por Fernanda Feitosa, vai ter este ano nova data e local por causa da pandemia do novo coronavírus e a realização da Bienal de São Paulo. A 17ª. edição do Festival Internacional de Arte de São Paulo está programada para o período de 18 a 22 de agosto na Arca, um gigantesco galpão localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, com cerca de 9 mil metros quadrados de área total e 16 metros de pé-direito. Nesta edição o evento promove uma experiência imersiva, presencial e digital, com o já tradicional Viewing Room, que acontecerá concomitante à feira física.

Antecedendo o evento presencial, em junho, entre os dias 9 e 13, a SP-Arte promove uma versão do Viewing Room em seu site (www.sp-arte.com). Cada galeria terá um projeto expositivo com até 20 obras – entre vídeos, áudios, fotos em escala. A Feira ainda promove, em parceria com a Abact, o Gallery Week, com visitas às galerias seguindo os protocolos de segurança vigentes no momento.

Em 2022, com o esperado fim da pandemia, a SP-Arte deve retornar ao Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, entre os dias 13 e 17 de abril.