SP-Arte suspende 16.ª edição por conta do surto do coronavírus

A 16.ª edição da SP-Arte, a maior feira de arte do Brasil, será suspensa por conta do surto do novo coronavírus. O anúncio oficial deve ser feito nesta sexta-feira, 13.

A feira ocorreria entre os dias 1.º e 5 de abril, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera em São Paulo.

Uma nova data está sendo estudada com a Fundação Bienal. A Bienal de São Paulo segue programada para abrir em outubro.

Diversos outros museus e eventos culturais, dentro e fora do Brasil, anunciaram nesta quinta-feira, 12, adiamentos, suspensões ou cancelamentos.

Ainda não há, porém, orientação do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde para o cancelamento ou adiamento de eventos com grande concentração de pessoas.