Sotheby's aceitará bitcoin e ethereum em leilão de obra de Banksy

A Sotheby's anunciou, na terça, 4, que aceitará bitcoin e ethereum como pagamento pela obra de arte emblemática de Banksy Love is in the Air, uma novidade para um leilão de arte e o sinal mais recente da aceitação crescente das criptomoedas.

Os lances da obra estão estimados entre US$ 3 milhões e 5 milhões, disse a Sotheby's, e o comprador tem a opção de pagar com criptomoeda. A casa de leilões fez parceria com a bolsa de criptomoedas Coinbase para a venda. A Coinbase disse que ajudará a administrar as flutuações de preço durante o leilão em Nova York na semana que vem.

O bitcoin teve preço recorde de pouco menos de US$ 65 mil no mês passado, diante da recente da marcha da moeda rumo à aceitação generalizada, incluindo grandes companhias e empresas financeiras dos Estados Unidos.

As criptomoedas já deixaram sua marca no mundo da arte digital. A obra digital Everydays - The First 5000 Days, do artista norte-americano Mike Winkelmann, mais conhecido como Beeple, foi vendida por quase US$ 70 milhões em março, a primeira venda de uma obra artística que não existe em forma física feita por uma grande casa de leilões.

A Coinbase disse que a parceria com a Sotheby's pode abrir caminho para adoção maior de criptomoedas nos leilões da casa.