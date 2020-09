Sesc aborda culturas africana e afro-brasileira em brincadeiras e histórias online para crianças

Entreter as crianças dentro de casa durante a quarentena pode ser um desafio para os pais, e para ajudar nessa tarefa o Sesc 24 de Maio irá realizar, nos meses de setembro e outubro, transmissões para o público infantil. Serão vídeos com brincadeiras, shows de mágica e também contação de histórias.

Os vídeos serão publicados semanalmente nas contas no Facebook, YouTube e no Instagram da instituição. Nas próximas quintas-feiras, 17 e 24 de setembro, o coletivo Dúdú Badé será responsável por ensinar algumas brincadeiras que refletem influências e referências das culturas africana e afro-brasileira, como forma de divertir e educar as crianças.

Também no mês de setembro, aos sábados, serão publicados no Facebook e no YouTube vídeos da série online de contação de histórias Tem Conto em Todo Canto, que aborda, junto com músicas, temas da tradição oral brasileira e também da literatura infantojuvenil contemporânea.

Para finalizar a programação, de 20 a 18 de outubro ocorrerá semanalmente a intervenção Pílulas de Magia. Serão divulgados cinco episódios, de cinco minutos cada, com apresentações de mágicos e diversos truques. Os artistas também mostrarão o passo a passo para as crianças poderem copiar as mágicas em casa.

Alguns vídeos das atividades já foram disponibilizados nas semanas anteriores, e podem ser vistos nas redes sociais do Sesc 24 de Maio. A iniciativa faz parte do Sesc Na Quarentena, que busca levar conteúdo para o público durante a pandemia enquanto as unidades do Sesc seguem parcialmente fechadas.

Confira a programação completa:

Pílulas Brincantes - com Coletivo Dúdú Badé

Data: de 3 a 24 de setembro, às quintas-feiras

Onde: Instagram e Facebook do Sesc 24 de Maio

Classificação: Livre

17/9, quinta-feira - Tintas naturais

24/9, quinta-feira - Construindo nossa Mancala

Tem Conto em Todo Canto - Contação de histórias com Liz Moura e Gabriel Moreira

Data: de 12 a 26 de setembro, sábados às 15h

Onde: YouTube e Facebook do Sesc 24 de Maio

Classificação: Livre

19/9, sábado - O Comprador de Sonhos (México)

26/9, sábado - Para Ouvir e Contar Fábulas

Pílulas de Magia

Data: de 20 de setembro a 18 de outubro, domingos às 15h

Onde: Instagram, Facebook e YouTube do Sesc 24 de Maio

Classificação: Livre

