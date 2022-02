Semana de 22: Confira atrações para entrar no mundo dos modernistas

As comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 vão movimentar o primeiro semestre de alguns dos principais museus de São Paulo, com muitas ações e mostras, tanto na cidade de São Paulo como em alguns pontos do Estado. Todas enaltecendo o movimento modernista e seus artistas, como Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Victor Brecheret.

Modernistas também serão homenageados pelo audiovisual, com seleções especiais em serviços de streaming, além da exibição de curtas na TV aberta. Confira a programação divulgada:

Exposições e Mostras

Pinacoteca - Modernismo, Destaques do acervo

São 134 trabalhos obras do museu ligadas ao tema, entre pinturas históricas, como ‘Amigos’, de Di Cavalcanti, ‘Antropofagia’ e ‘São Paulo’, de Tarsila do Amaral; ‘Auto-retrato’ e ‘Portadora de Perfume’, de Victor Brecheret; ‘Bananal’, de Lasar Segall; ‘Casal na varanda’, de Cícero Dias e ‘Dois Irmãos’, de Ismael Nery. Fica aberta até 20 de dezembro.

Endereço: Praça da Luz, 2 - Luz, São Paulo - SP, 01120-010

Museu Catavento - O Ateliê de Brecheret

Em 220m² de área expositiva, 28 metros lineares e 12m² do palco com holografias das esculturas, ferramentas e desenhos do Brecheret, a exposição conta a história do artista e do espaço que abrigou a realização de importantes obras e de um encontro essencial para a história da arte brasileira - o Palácio das Indústrias, sede do museu. A mostra, realizada em parceria com o Instituto Victor Brecheret, pode ser conferida de terça a domingo, das 9h às 17h, no piso superior do museu. Fica aberta até o dia 31 de março.

Endereço: Av. Mercúrio, s/nº - Parque Dom Pedro II, São Paulo - SP, 03003-060

Memorial da América Latina - Pilares de 22

Com curadoria de José Alberto Lovetro, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, a mostra “Pilares de 22” contará com caricaturas gigantes para homenagear quem participou da Semana da Arte Moderna e também aqueles que contribuíram para difundir as ideias modernistas pela América Latina. As caricaturas são do artista Luiz Carlos Fernandes, paulista de Avaré e que coleciona mais de 70 prêmios de artes gráficas no Brasil e no exterior. Localizada nas pilastras do Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro, a exposição fica aberta até o dia 13 de abril.

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-001

Museu Afro Brasil - Esse Extraordinário Mário de Andrade

A mostra é organizada em módulos expositivos, seguindo eixos de atuação de Mário de Andrade como poeta, cronista, romancista e pesquisador, além de crítico de arte e de literatura, musicólogo e fotógrafo. Um destes eixos abordará o período em que este grande intelectual esteve à frente do Departamento de Cultura de São Paulo, com destaque para a Missão de Pesquisas Folclóricas por ele idealizada. Outros eixos abordarão suas pesquisas e análises sobre o barroco mineiro, fotografias feitas por Mário em suas viagens ou retratos dele feitos por outros fotógrafos, além de caricaturas. Fica aberta até o dia 30 de junho.

Endereço: Portão 10, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04094-050

Palácio dos Bandeirantes - 100 anos de Modernismo / São Paulo celebra a Semana de 22

Um vídeo mapping vai estampar o Palácio com imagens de personalidades e obras da Semana de 1922. A vídeo arte, criada pelo Estúdio Bijari, se inspira na produção artística deste momento único da arte brasileira. Serão oito projetores laser com 20.000 lumens. O evento será aberto entre os dias 13 e 17 de fevereiro, das 19h às 22h, e transmitido pela plataforma #CulturaemCasa.

Endereço: Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II, São Paulo - SP, 03003-060

Museu de Arte Sacra - A Arte Sacra dos Modernistas

Com curadoria de Di Bonetti e projeto expográfico de Gilson Alcântara, a exposição reunirá um conjunto significativo de artistas modernistas, com obras gestadas a partir da sua religiosidade ou da sua fé. Integram a exposição artistas que correspondem à primeira fase do modernistas e também aqueles, sucessores do movimento. Será aberta de 16 de abril até 12 de junho.

Endereço: Av. Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo - SP, 01101-010

Tour guiado - Em busca dos modernistas

O tour guiado a pé pela região do Centro Velho e Novo da cidade de São Paulo conta a história do movimento a partir da arquitetura, monumentos, fotografias, poesias e literatura. Em uma caminhada que transporta o público para as primeiras décadas do século passado, o roteiro estabelece uma conexão entre o Centro, a história de São Paulo, o Movimento Modernista, suas personalidades e sua produção artística. Organizado pelo Pátio Metrô São Bento, o passeio acontece todos os sábados do mês de fevereiro, às 11 horas (retirada de senhas a partir das 10h30). O roteiro foi criado pela guia de turismo Tereza Cristina Ferreira Batista do projeto São Paulo com Afeto.

Dias: Todos os sábados de fevereiro (5, 12, 19 e 26)

Saída: Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia

Horário: às 11 horas (retirada de senhas a partir das 10h30)

Sujeito à lotação

Brasital (São Roque) - No Gerúndio

A exposição contará com aproximadamente quatro obras selecionadas de cada um dos 18 artistas visuais de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná – que compõem o Movimento Teia – com curadoria da conhecida artista plástica Lia do Rio. O local escolhido para receber a exposição, a Brasital, é uma das primeiras indústrias têxteis do Brasil e um dos prédios históricos mais importantes da região de São Roque. Também ocorrerão performances, oficinas artísticas, intervenções dramáticas e apresentações musicais. Ficará aberta ao público de 12 de fevereiro até 13 de março.

Endereço: Av. Araçaí, 250 - Vila Aguiar, São Roque - SP, 18130-235

Audiovisual

TV Cultura

O jornalista Miguel de Almeida preparou uma série de 22 mini documentários que vão fazer parte da programação especial da TV Cultura pelo Centenário da Semana de Arte de 22. O projeto estreia nesta sexta-feira, 11, trazendo em cada episódio um tema relacionado à Semana, seja de forma direta ou mais tangencial. Com duração de dois minutos e meio, os programas serão exibidos nos intervalos da programação.

Cine Belas Artes À La Carte

A partir de 10 de fevereiro, o streaming À La Carte prestará homenagem com a mostra intitulada "Reflexos do Modernismo", trazendo nove filmes antológicos, produzidos entre 1931 e 1954, todos tendo em comum a flexibilidade e não ortodoxismo do cinema que era feito nesta época. A seleção reúne os diretores Mario Peixoto, com o clássico absoluto "Limite" (1931); o também brasileiro Alberto Cavalcanti com os raros "Na Solidão da Noite" (1945), "As Vidas e Aventuras de Nicolas Nickleby" (1947), "Simão, o Caolho" (1952), "O Canto do Mar" (1953) e "Mulher de Verdade" (1954); e o francês Jean Vigo, representado pelas joias "Zero de Conduta" (1933), "O Atalante" (1934) e o curta "A Propósito de Nice" (1930).

Curta!

Seis atrações sobre grandes nomes do modernismo foram reunidas numa maratona que será exibida no canal Curta!, no domingo, 13, a partir das 13h. Com sinal aberto até fim de fevereiro, a programação pode ser assistida gratuitamente na internet, no site do canal (https://canalcurta.tv.br/ViaInternet/). Para quem prefere o streaming, a pasta Especial Semana de 22 do Curta!On está disponível no NOW e na internet, através do Tamandua.TV (https://tamandua.tv.br/planos/curtaon). Confira os horários:

13h - “Graça Aranha” - Episódio da série: “Imortais da Academia”

13h30 - “Oswald de Andrade” - Episódio da série: “Caixas Mágicas”

14h - “Anita Malfatti - Liberdade Para Criar” - Episódio da série: “Artistas Plásticos Brasileiros”

15h - “Tarsila do Amaral” - Episódio da série: “Matizes do Brasil”

15h35 - “Mário de Andrade” - Episódio da série: “Mestres da Literatura”

16h10 - “Por Onde Anda Makunaíma” (documentário)

Centro Cultural Banco do Brasil

A mostra Ecos de 1922 - Modernismo no cinema brasileiro ocupa o cinema do CCBB São Paulo de 9 de Fevereiro a 7 de março com uma grande retrospectiva cinematográfica sobre o tema. São ao todo 50 filmes entre longas, médias e curtas-metragens, num recorte geográfico, temporal e conceitual, que vai de 1922 a 2021, de Roraima ao Paraná, de intelectuais paulistas, como Oswald de Andrade e Mário de Andrade, a artistas e pensadores indígenas contemporâneos, como Jaider Esbell e Denilson Baniwa. Com curadoria de Diogo Cavour, Feiga Fiszon e Aïcha Barat, e com realização da Lúdica Produções, o evento contará ainda com debates, palestra, sessão com música ao vivo e sessão com audiodescrição e libras.

Sesc

Idealizado por Claudia Toni, Flávia Camargo Toni e Camila Fresca, e com direção musical de Cláudio Cruz, o álbum Toda Semana: Música e Literatura na Semana de Arte Moderna reúne livreto e 4 CD’s para apresentar ao público, pela primeira vez na história, a íntegra das músicas tocadas durante a Semana de Arte Moderna de 1922, além de uma seleção de poemas e conferências. Todo o material já foi disponibilizado, gratuitamente, em dezembro passado, para ser lido e ouvido clicando aqui e, desde o dia 9 de fevereiro, o público poderá também ter acesso às faixas nas principais plataformas de streaming. Já a versão física tem lançamento previsto para o final do mês de fevereiro e ficará disponível para venda nas Lojas Sesc, presentes nas unidades da capital paulista, interior e litoral, e também na Loja Sesc virtual.