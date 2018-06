Sem saber importância, irmãos guardavam quadro de Rembrandt no porão de sua casa

Um leilão causou surpresa em três irmãos nos Estados Unidos. Ao tentarem vender um quadro antigo, mantido no porão de casa, eles descobriram que a peça era do pintor holandês Rembrandt.

As informações são do canal norte-americano Fox Business. Ned, Roger e Steven, do estado de Nova Jersey, Estados Unidos receberam uma herança de sua mãe, que morreu em 2010. Dentre os artigos que receberam, estavam um aparelho de chá, algumas porcelanas e uma pintura. Em setembro de 2015, porém, os irmãos decidiram leiloar as peças, pois estavam guardadas dentro de casa, sem uso.

O quadro, por exemplo, estava no porão de um deles, embaixo de uma mesa de pingue-pongue. Inicialmente, a prataria foi avaliada em US$ 2 mil. Já a pintura, em US$ 800. Mas, com o tempo, os lances para o quadro aumentaram, surpreendendo o leiloeiro, Jonh Nye, que enfrentava uma "guerra" entre lances de um alemão e de um francês.

A disputa pela gravura teve fim quando o alemão fez um lance de US$ 1,1 milhão e confessou que o quadro era de Rembrandt, pintado entre 1624 e 1625.

A gravura Paciente Inconsciente, assustava Ned. "Nunca gostei da imagem. Era uma pessoa desmaiada numa cadeira, com duas outras tentando ressuscitá-la. Quando era criança, nunca entendi direito porque tínhamos uma pintura tão feia na sala", disse à Fox. Hoje, entretanto, o norte-americano diz que "não há Rembrandt mais bonito." Em 2016, a pintura foi revendida por US$ 4 milhões.

Aparentemente, o avô da família adquiriu a peça de um vendedor, que também não sabia da autoria do quadro, antes da Grande Depressão, por volta dos anos 1920.