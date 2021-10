São Paulo recebe exposição multimídia sobre Rafael Sanzio

A cidade de São Paulo recebe a partir de 28 de outubro uma exposição multimídia sobre Rafael Sanzio, um dos grandes gênios do renascimento italiano e cuja morte completou 500 anos em 2020.

A mostra Magister Raffaello será realizada no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB Faap), com promoção do Consulado da Itália em São Paulo e curadoria do historiador da arte Claudio Strinati.

Serão seis salas com grandes telas projetando as obras de Rafael a partir de uma cronologia que acompanha seu crescimento humano e profissional. Além disso, a exposição levará o visitante a descobrir as cidades que marcaram a vida do pintor.

Uma das salas, chamada Os Aposentos Papais, abordará as boas relações que Rafael manteve com os papas e que geraram obras-primas como A Escola de Atenas, hoje em exposição nos Museus Vaticanos.

Além de Roma, a mostra passa por locais como Urbino, terra natal do gênio, e Florença, onde ele teve seu período mais produtivo. A última sala, Utopia e Poder, exibe uma reprodução de A Transfiguração, última pintura antes da prematura morte de Rafael, aos 37 anos.

A exposição multimídia ficará em cartaz até 12 de dezembro e já passou por países como Áustria, Chile, México e Vietnã. A entrada será gratuita.