RM, superstar da boy band BTS, abraça novo papel: patrono da arte

Andrew Russeth, The New York Times

RM, líder do grupo pop sul-coreano BTS, visitou pela primeira vez o Grand Central Terminal em Manhattan para se apresentar no Tonight Show de Jimmy Fallon. Era o início de 2020, antes do lockdown do coronavírus, e no meio da noite, acompanhado por uma equipe de dança considerável, os sete membros do BTS fizeram uma exibição estridente para o single ON no salão então vazio.

No final do ano passado, RM voltou como civil. “Foi muito estranho estar no Grand Central pela segunda vez com tantas pessoas”, ele me disse em uma tarde recente, sentado na sede da Hybe em Seul, a empresa de entretenimento por trás da boy band. Desta vez, ele disse: “Fui com meus amigos e sou apenas um visitante comprando passagens”. Eles entraram em um trem Metro-North com destino a Dia Beacon, o espaço da arte minimalista em Hudson Valley. “É uma utopia”, disse. Uma sala é dedicada ao seu artista favorito, On Kawara, que passou sua carreira fazendo pinturas austeras de cores escuras que trazem a data de sua criação em um texto branco.

Dia foi a última parada em uma longa jornada artística em que RM, 27 anos, esteve nos últimos anos, enquanto construía uma coleção de arte e pensava em abrir um espaço de arte. Os fãs fervorosos do BTS (que se autodenominam Army) usaram suas postagens nas mídias sociais e reportagens da imprensa para segui-lo, aumentando o público nos lugares que ele visita. A negociante veterana Park Kyung-mee credita ao cantor e rapper o fato de tornar a arte mais acessível ao público em geral. “Ele está jogando fora o tipo de barreira entre as instituições de arte – galerias e museus – e os jovens”, ela disse em sua galeria, a PKM, em Seul.

RM também vem abraçando o papel de apoiador da arte, emprestando uma escultura de terracota de um cavalo do artista coreano Kwon Jin-kyu para uma retrospectiva do Museu de Arte de Seul que foi até maio e, em 2020, doou 100 milhões de won (cerca de US $ 84.000 na época) ao Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea (MMCA) para que este pudesse reeditar livros de arte esgotados e distribuí-los às bibliotecas. O Arts Council Korea, um órgão afiliado ao governo, posteriormente o nomeou como Patrocinador de Arte do Ano. “Estamos muito felizes que RM, que tem uma grande influência global, seja um amante da arte”, disse o diretor do MMCA, Youn Bummo, em um e-mail.

Essa influência global tem um alcance quase insondável. O canal do BTS no YouTube tem mais de 70 milhões de assinantes (outro grupo de K-pop, Blackpink, é o único que tem mais), e o Instagram de RM sozinho tem 37 milhões de seguidores. (O MMCA tem 200.000) Um vlog de 35 minutos que ele gravou sobre sua visita à feira Art Basel na Suíça no verão passado acumulou quase 6 milhões de visualizações. Para o mundo insular e impenetrável, ele pode ser um embaixador dos sonhos.

É notável que sua paixão pela arte visual tenha surgido através de “serendipidade, mais de um encontro acidental”, disse RM, cujo nome de batismo é Kim Namjun. (Ele adotou o nome artístico formalmente em 2017 para substituir o apelido de Rap Monster.) Ele cresceu perto de Seul, e seus pais “me levavam a museus, mas acho que não gostava muito”, ele disse. Sentado em seu quarto de hotel durante uma turnê em 2018, decidindo o que fazer durante algum tempo ocioso, RM optou por se aventurar no Art Institute de Chicago. Pinturas de Seurat e Monet o cativaram. “Era quase como a síndrome de Stendhal”, ele disse, referindo-se à condição em que a arte induz sintomas físicos em um espectador, como vertigem ou batimentos cardíacos acelerados. Foi um choque ver pessoalmente obras que ele conhecia de reproduções. “Foi tipo: uau. Eu estava olhando para essas obras de arte e foi uma experiência incrível.”

Sempre que o assunto se voltava para a arte, o já enérgico músico ficava especialmente animado; ele estava com um intérprete, mas geralmente mudava para o inglês (ele é bem fluente, e disse que aprendeu assistindo “Friends”). “Eu parei de estudar quando tinha 17 anos por causa dessa coisa do BTS, porque eu era um trainee”, ele disse, listando todo o treinamento que isso envolvia. “Mas depois de 10 anos, conheci a arte e comecei a ler os livros novamente – sério.” Ele é carismático e estuda rápido, e você pode imaginá-lo como um político eficaz ou um professor amado e um pouco excêntrico.

Desde cedo, RM colecionava: selos, moedas, cartões de Pokémon, pedras raras (“não caras”) e depois bonequinhos de brinquedo. Um grande KAWS “Companion” está em seu estúdio de gravação cheio de arte em Hybe, mas grande parte de sua arte é mais antiga. Uma mesa de George Nakashima suporta sua estação de trabalho com seu computador, que tem uma pintura abstrata de Yun Hyong-keun – apenas três massas luminosas de tinta – pairando atrás dela. Uma parede tem mais de 20 obras, muitas de artistas coreanos importantes do século 20, como Park Soo Keun, Chang Ucchin e Nam June Paik.

Estar em turnê no exterior salientou para RM que “minhas raízes estão na Coreia”, ele disse, e concentrou sua coleção em artistas de casa, particularmente das gerações que viveram a Guerra da Coreia, a ditadura militar e a imensa precariedade econômica. Esses artistas permanecem muito pouco conhecidos fora de seu país. (Outros ídolos preferiram artistas de primeira linha bem reconhecidos, os negociantes me disseram.) “Consegui sentir seu tipo de suor e sangue”, disse RM, referindo-se a eles como “seres humanos que estavam tentando apresentar suas obras de arte ao mundo”.

O líder do BTS surge como uma alma antiga. Solicitado a definir seu gosto, ele mencionou ser atraído por arte sobre “eternidade, e isso vem por causa dessa aura rápida e agitada dessa indústria do K-pop”. Seu interesse está no passado, mas ele vem tentando aprender sobre arte mais recente. (Sua música solo, em contraste gritante, tem uma estimulante textura do momento, até mesmo experimental.) Ele postou uma foto de uma exposição de verão no espaço N/A organizado pelo galerista emergente Dooyong Ro, que disse que alguns assumiram que a estrela havia comprado o trabalho fotografado em seu post. Não foi isso. Ainda assim, o post de RM atraiu visitantes, mesmo sem identificar o local pelo nome, e o sempre assíduo Army encontrou o Instagram do próprio espaço de Ro, o Cylinder, ele disse. “Como eles sabiam disso?”

Ele pode ser capaz de reivindicar o status de outsider apenas por algum tempo. Recentemente, ele adicionou um dos cilindros de vidro fundido de Roni Horn – em um branco espectral e semitranslúcido – à sua coleção e está se tornando reconhecido como um especialista em arte. Park, a negociante de Seul, disse que ele encontrou textos sobre Yun que sua galeria não tinha em seus arquivos. (Ela representa o espólio de Yun e se tornou Army alguns anos atrás, antes de conhecer RM. “Comecei a estudá-los através do YouTube”, ela disse. “Há muito conteúdo. Realmente requer muito, muito tempo para dominar .”)

Yun teve uma vida angustiante, como RM me contou. Preso quatro vezes por motivos políticos, ele escapou por pouco da execução em uma ocasião. Aos 40 anos, ele começou a fazer pinturas meditativas espalhando grandes faixas semelhantes a tinta umber e azul diluídas em linho ou tela. “É um tipo completo de combinação de estilos ocidentais e orientais, asiáticos ou coreanos”, disse RM.

Ele tem um período favorito do trabalho do artista? “Comecei a gostar muito de seus trabalhos dos anos 70, suas pinturas, mas agora estou tão fascinado por ele, seu mundo, sua arte, que amo tudo. Não sou mais objetivo”, disse RM. “Isso é o que chamamos de fã.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES