Retrato de mestre do Renascimento pode ser leiloado por US$ 80 milhões

Uma pintura de Sandro Botticelli poderá arrecadar US$ 80 milhões, um recorde para o mestre italiano do Renascimento, em um leilão em Nova York programado para janeiro, disse a casa de leilões Sotheby's na quinta-feira.

A tela, em mãos privadas, retrata um jovem de cabelos compridos segurando um medalhão cuja identidade é desconhecida, mas especialistas acreditam que possa ser um amigo próximo da poderosa família florentina Medici.

Os especialistas situam a pintura nos anos mais prolíficos do artista, no final do século 15, quando o Papa Sisto IV o convidou para ajudar a decorar a Capela Sistina em Roma. Durante este período, ele produziu algumas de suas obras mais famosas, incluindo O Nascimento de Vênus. "Este Botticelli é muito mais espetacular, em todos os sentidos, do que qualquer coisa que vimos chegar ao mercado ", disse o vice-presidente da Sotheby's, Christopher Apostle. “Diz tudo sobre a cultura florentina e sobre aquele momento do Renascimento, quando tudo muda fundamentalmente no pensamento, na arte e na literatura do Ocidente”, acrescentou.

Apesar de sua idade, a pintura foi preservada imaculadamente e foi exibida em vários museus. A última vez que ele saiu do controle foi em 1982, quando um colecionador particular o comprou por US $ 1,3 milhão.