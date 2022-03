Retrato de Marilyn Monroe feito por Andy Warhol será leiloado por valor estimado em US$ 200 mi

A casa de leilões Christie's anunciou nesta segunda-feira, 21, a venda, no mês de maio, de um dos retratos mais icônicos de Marilyn Monroe, feito pelo artista americano Andy Warhol, com um preço estimado em 200 milhões de dólares. Shot Sage Blue Marilyn foi elaborado a partir de uma foto da atriz para um cartaz publicitário do filme Torrentes de Paixão (Niagara, 1953) de Henry Hathaway.

A obra, que representa uma Marilyn de rosto rosado e cabelos louros e sorriso enigmático, está nas mãos da Fundação Thomas e Doris Ammann em Zurique, na Suíça, e já foi exposta nos principais museus do mundo como o Centro Pompidou de Paris, a Tate Modern e a Royal Academy of Arts em Londres ou a Reina Sofía em Madrid, entre outras.

O dinheiro da venda será usado para projetos de saúde e educação que visam melhorar a vida de crianças ao redor do mundo, na maior venda filantrópica desde o leilão da coleção Peggy e David Rockefeller em 2018.

Os irmãos Thomas e Doris Ammann foram os fundadores do museu que leva o mesmo nome em 1977, um dos espaços mais influentes e respeitados da Europa e do mundo que valoriza obras impressionistas, modernistas, pós-guerra e contemporâneas.

Se o retrato da icônica atriz for arrematado pelo preço anunciado, será a segunda obra mais cara da história da arte vendida em um leilão, depois de "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, arrematada em novembro de 2017 por 450,3 milhões de dólares, e à frente de "Mulheres de Argel", um quadro de Pablo Picasso vendido por 179,4 milhões de dólares em 2015.