Rei da Espanha acompanha Obama em visita privada ao Museu Rainha Sofia

O Rei da Espanha Felipe VI acompanhou no sábado, 7, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama em uma visita privada ao Museu Rainha Sofia, em Madri, durante a qual dedicaram especial tempo para contemplar Guernica, obra criada pelo espanhol Pablo Picasso, e uma seleção de obras de Salvador Dalí.

Ao término desta visita, que durou cerca de meia hora, Felipe VI presenteou Obama com um livro sobre o mundialmente famoso quadro de Picasso com uma dedicatória em inglês.

Este encontro privado com Obama, no dia seguinte de seu discurso na Cúpula de Inovação Tecnológica e Economia Circular organizada em Madri, acontece duas semanas depois da visita dos Reis a Washington, onde Felipe VI se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

O monarca espanhol se reuniu pela primeira vez com Obama no hotel Waldorf Astoria de Nova York em 23 de setembro de 2014, três meses depois de sua proclamação como Rei, por ocasião da participação de ambos na Assembleia Geral da ONU, uma reunião que, segundo explicaram então as autoridades espanholas, demonstrou a "boa sintonia" entre os dois chefes de Estado.

Em setembro de 2015, os Obama foram anfitriões dos Reis da Espanha na Casa Branca, onde o presidente se mostrou "profundamente comprometido" a manter a relação "com uma Espanha forte e unida".

No ano seguinte, foram Felipe VI e a rainha Letizia que tiveram a chance de receber em Madri o líder americano e a primeira-dama, embora separadamente, por causa das visitas de Michelle Obama no final de junho de 2016 e do presidente dos EUA dez dias depois.

O líder americano e o Rei da Espanha protagonizaram então um encontro no Palácio Real no qual os dois países constataram a "força" da relação bilateral, enquanto, durante a visita prévia de Michelle Obama, a primeira-dama americana foi recebida pelos Reis e suas filhas, a Princesa Leonor e a infanta Sofia.