Rara pintura do renascentista Sandro Botticelli será leiloada em janeiro

Um raro quadro do artista italiano Sandro Botticelli (1445-1510), um dos ícones do Renascimento, será leiloado em 21 de janeiro de 2021, em Nova York, informou a casa Sotheby's.

A pintura Young Man Holding a Roundel, que está em excelente estado, retrata um jovem homem segurando nas mãos um medalhão.

O quadro foi feito por Botticelli há cerca de 550 anos e é considerado pela Sotheby's como "um dos mais significativos retratos a aparecer em um leilão".

A obra do século 15 deve ser leiloada por mais de US$ 80 milhões. A casa de leilões defende que o quadro pode ser vendido por mais de US$ 100 milhões.

Poucas obras de arte foram leiloadas por mais de US$ 100 milhões. A última foi Meules, do pintor francês Claude Monet, que foi vendida em 2019 por US$ 110 milhões.