Rara pintura de Botticelli é vendida por 92,2 milhões de dólares em leilão

Uma pintura incomum do artista renascentista italiano Sandro Botticelli foi vendida por 92,2 milhões de dólares nesta quinta-feira, 28, em leilão realizado pela Sotheby's em Nova York.

O quadro, chamado Jovem Segurando um Medalhão, é considerado um dos melhores retratos do artista e era a joia do leilão de grandes mestres.

O quadro de 58 x 39 cm representa um jovem de cabelos compridos segurando um medalhão redondo com um retrato religioso. Sua identidade é desconhecida, mas os especialistas acreditam que poderia ser um amigo próximo à poderosa família florentina dos Medici.

O medalhão, que mostra um santo com a mão direita levantada, é uma obra de arte original do século 14 atribuída ao pintor de Siena Bartolommeo Bulgarini.

Os especialistas acreditam que a pintura data dos anos mais frutíferos de Botticelli (1445-1510), no final do século 15, quando o papa Sisto IV o convidou para ajudar a decorar a Capela Sistina em Roma. Durante esse período, ele produziu algumas de suas obras mais famosas, entre elas O Nascimento de Vênus e A Primavera.

"O preço alcançado o torna não apenas um dos retratos mais valiosos de qualquer época já vendido, mas também a segunda pintura de antigos mestres mais valiosa já vendida em leilão", disse a Sotheby's em sua conta no Twitter.

"A imagem simboliza a Renascença em Florença, quando tudo mudava fundamentalmente no pensamento, na arte e na literatura do Ocidente", explicou Christopher Apostle, chefe do departamento de obras-primas da Sotheby's.

O retrato esteve nas mãos de várias gerações de uma família aristocrática do País de Gales por cerca de 200 anos.

O recorde anterior em leilão para o mestre florentino, cujo nome de nascimento era Alessandro di Mariano Filipepi, foi de US$ 10,4 milhões para Madona e o Menino com São João Batista, vendido em 2013.

"Este Botticelli é mais espetacular, em todos os sentidos, do que qualquer coisa que já vimos chegar ao mercado", disse Apostle.

"Quando você olha uma tela como esta, que é tão excepcional, é preciso compará-la com outras obras-primas, pinturas de Picasso, Bacon ou Basquiat", acrescentou.

Apesar de ter mais de 500 anos, a pintura foi preservada de forma imaculada e foi exibida em vários museus, como a National Gallery de Londres e o Metropolitan Museum de Nova York.

A última vez que mudou de mãos foi em 1982, quando um colecionador particular o comprou por US$ 1,3 milhão.

Apenas uma dúzia de pinturas de Botticelli sobrevivem, e os especialistas estimam que Jovem Segurando um Medalhão é tão significativa quanto duas outras obras do artista, Retrato de homem com a medalha de Cosimo, o Velho e Retrato de Giuliano de Medici.

O leilão da Sotheby's também oferecia à venda uma das 136 pinturas bíblicas de Rembrandt, Abraão e os Anjos, com um preço de venda estimado de US$ 20 milhões a US$ 30 milhões. Mas, finalmente, a pintura foi retirada do leilão.

A obra estava em mãos privadas há 150 anos e foi vendida em um leilão pela última vez em 1848 por... 64 dólares.